Cox fortalece su equipo directivo con las incorporaciones de Begoña Morenés e Ignacio Uriarte

La llegada de ambos ejecutivos se produce en un momento decisivo, marcado por el inminente cierre de la adquisición de Iberdrola México, una operación transformacional que fortalece su presencia en uno de los mercados más relevantes de Latinoamérica, donde opera desde 2015, así como por la ejecución del plan estratégico 2026-2028, presentado en el Capital Markets Day en Londres en octubre de 2025.

Cox se ha consolidado como una plataforma global integrada que combina capacidades industriales, operativas y financieras en agua y energía, con un modelo orientado a la creación de valor sostenible y creciente visibilidad internacional. En este contexto, avanza hacia una estructura más global, alineada con las expectativas de inversores, reguladores y grupos de interés.

Begoña Morenés asumirá la Dirección Global de Relación con Inversores, desde donde liderará la comunicación estratégica y financiera, así como el diálogo con la comunidad inversora.

Morenés cuenta con más de dos décadas de experiencia en mercados financieros y trayectoria internacional en banca de inversión y compañías cotizadas como Banco Santander, Ferrovial y Grupo Prisa. Desde 2011 ha ocupado posiciones de alta responsabilidad, gestionando la relación con inversores, analistas y agencias de rating en entornos de alta exigencia.

Su incorporación refuerza la proyección de Cox, asegurando una comunicación financiera rigurosa y alineada con estándares globales, en un contexto donde los mercados de capitales son cada vez más relevantes en la estrategia del Grupo.

Por su parte, Ignacio Uriarte liderará la Dirección de Relaciones Institucionales, Comunicación y Geopolítica, con el objetivo de fortalecer la interlocución con administraciones públicas y actores clave en los países donde opera. Integrado en el Gabinete de Presidencia, coordinará la presencia institucional y la comunicación corporativa.

Uriarte cuenta con experiencia internacional. Ha sido director de Planificación Estratégica de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y miembro del Congreso de los Diputados en las IX y X legislaturas, participando en comisiones de Asuntos Exteriores, Defensa y Cooperación Internacional. También ha combinado su actividad con la docencia en Relaciones Internacionales.

Estos nombramientos forman parte de la evolución del comité de dirección de Cox, fortaleciendo su carácter transversal e integrando capacidades clave para acompañar su crecimiento.

Según Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, "la incorporación de perfiles con amplia experiencia internacional responde al momento que vive la compañía. Refuerza el equipo con talento de primer nivel para consolidar el posicionamiento de Cox y ejecutar el plan estratégico global".