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NetApp presenta plataforma de datos de IA desarrollada con Nvidia

La empresa global de infraestructura de datos inteligente, NetApp, anunció mejoras significativas en su plataforma de datos empresarial para ayudar a las organizaciones a superar los principales obstáculos en la adopción de inteligencia artificial (IA).

Por: Diana Jaramillo

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NetApp presentó NetApp AI Data Engine (AIDE), una plataforma unificada y segura de gestión de datos de inteligencia artificial, desarrollada en colaboración con Nvidia y alineada al diseño de referencia de la Plataforma de Datos de IA de la compañía.

La herramienta responde a uno de los mayores retos de la IA: permitir que las empresas descubran, comprendan y gestionen eficientemente sus datos distribuidos globalmente. Si los datos son el combustible de la IA, contar con información precisa y accesible es clave para desarrollar soluciones transformadoras. AIDE ofrece un catálogo global de metadatos creado y actualizado automáticamente, con capacidades de búsqueda avanzadas que facilitan encontrar y utilizar información crítica sin demoras.

Entre sus funcionalidades destacan el soporte para nube híbrida, que permite trabajar con datos corporativos sin importar su ubicación, integrando almacenamiento local y en la nube, y metadatos enriquecidos, que analizan y semánticamente organizan los archivos sin moverlos repetidamente, reduciendo riesgos de seguridad y costos adicionales. Esto permite gobernar los datos a lo largo de todo el pipeline de IA, desde selección y transformación hasta su disponibilidad para aplicaciones y agentes de IA.

Syam Nair, director de Productos de NetApp, afirmó: "Los desafíos de datos generan cuellos de botella antes de que los proyectos de IA lleguen a producción. Con NetApp AIDE y el soporte de Nvidia, las organizaciones pueden construir fábricas de IA corporativas sobre una plataforma unificada de alto rendimiento".

AIDE se lanzará inicialmente a clientes y socios selectos, con disponibilidad general prevista para inicios del verano. La plataforma se integrará con socios ISV, infraestructura local y servicios en la nube, incluyendo futuras integraciones con Microsoft Azure, Google Cloud Vertex AI y LangChain, acelerando el desarrollo de aplicaciones de IA con datos no estructurados.

La solución soporta diversas opciones de hardware, como GPUs Nvidia RTX PRO 4500 y 6000 Blackwell, y entornos de almacenamiento NetApp existentes y nuevos (AFF Serie A, AFF Serie C y FAS). Además, amplía capacidades multimodales, gestionando datos visuales y otros formatos no estructurados, e incorpora IA agente que permite flujos de trabajo seguros y gobernados. Jeremy Foster, vicepresidente sénior de Cisco Compute, destacó que "usar NetApp AIDE con FlexPod AI lleva la IA directamente a los datos del cliente, acelerando los pipelines y generando valor más rápido".

Finalmente, la plataforma es compatible con la arquitectura Nvidia STX para IA activa, con DPUs Vera Rubin y BlueField-4, ofreciendo almacenamiento en caché KV eficiente y seguro. Esta arquitectura modular y escalable permite cerrar la brecha entre la computación masiva de IA y el almacenamiento de datos no estructurados, centralizando el procesamiento inteligente de la información y fortaleciendo la infraestructura de IA corporativa.

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