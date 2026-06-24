Con nuevo tomógrafo, Hospital del IMSS aumenta 50% su capacidad de diagnóstico por imagen

La instalación de 42 nuevos tomógrafos de última tecnología en 40 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permitirá un aumento en la capacidad del diagnóstico por imagen, en más de un 50%, al pasar de 20 a 60 estudios por día.

Es el caso del Hospital General de Zona (HGZ) No. 27 Tlatelolco en la Ciudad de México, que con la puesta en marcha de este equipo de última tecnología, diariamente está atendiendo a 60 pacientes, informó a Excélsior, su director José Luis Rodríguez Cruz.

Añadió que su unidad médica se ha puesto como objetivo cerrar este año, con 11 mil tomografías, para lo cual, el servicio está abierto las 24 horas del día en el área de urgencias. En tanto, para pacientes ambulatorios, las pruebas se realizan en el turno diurno.

Además, dijo que la programación para una tomografía -que no sea urgente- se realizará a más tardar en dos semanas.

“Con el tomógrafo previo se realizaban 20 estudios por día con este tomógrafo pretendemos realizar hasta 60 tomografías por día. De hecho, desde su instalación ya hemos realizado 600 tomografías.

“Los estudios se van a hacer de una manera oportuna. El rezago va a disminuir porque la agenda está abierta y los pacientes van a poder tener un estudio y un tratamiento oportunos, lo cual, nos ayuda a limitar secuelas y a restablecer la parte funcional de un paciente”, expuso José Luis Rodríguez Cruz.

El equipo puede realizar 256 cortes por estudio mediante un software asistido por inteligencia artificial. Pavel Jurado

ATENCIÓN A PACIENTES PEDIÁTRICOS

El tomógrafo Revolution Apex Elite de General Electric, realiza 256 cortes por estudio, integra inteligencia artificial y genera imágenes de mayor precisión.

La tomografía se realiza en un tiempo -de uno a dos minutos- y por tanto hay una menor exposición a la radiación para los pacientes, de tal manera que se puede utilizar en prácticamente todas las especialidades, incluyendo pediatría, señaló a este diario, Ivonne Garrido González, jefa de Servicio de Radiología e Imagen del HGZ. No 27 del IMSS.

“En el caso de los pacientes pediátricos, se intenta disminuir a lo mínimo que se pueda la radiación. El equipo es muy rápido, entonces los niños a veces se ponen inquietos y el nuevo equipo nos permite hacer el estudio mucho más rápido.

“Los estudios tomográficos los ocupamos prácticamente en cualquier especialidad médica. Nuestros grupos principales, por decirlo así, son los pacientes pediátricos, los pacientes oncológicos, neurológicos y los pacientes geriátricos”, señaló la especialista.

DIAGNÓSTICO TEMPRANO

Luego de dos días de hospitalización, debido a que presentaba dolor en el abdomen, Eira Jacqueline Ramírez López, fue programada para una tomografía de alta gama en el HGZ No. 27 del IMSS Tlatelolco.

La evaluación de sus médicos tratantes indicó que era necesario realizar un diagnóstico por imagen para descartar que la paciente pudiera tener una obstrucción biliar.

Antes de ingresar al área del nuevo tomógrafo, Jacqueline de 30 años de edad, señaló a Excélsior que con los resultados del diagnóstico sabrá si necesita una cirugía o un tratamiento que le permita regresar pronto a casa, donde le esperan sus dos hijos.

“Tenía dolor en el abdomen y parece ser que podría tener el conducto biliar tapado. Entonces para eso me van a hacer esta tomografía para descartar. Si es negativo, solo sería tratamiento Y si es positivo, es cirugía”

“La tomografía me ayudará a tener más certeza en lo que tengo y poder regresar a casa porque es complicado estar lejos de mis hijos”, explicó la paciente.