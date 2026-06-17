IMSS Bienestar inaugura hospital en Xoco, unidad de emergencias más moderna de AL

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración a distancia de la Unidad de Emergencias más avanzada y grande de América Latina en el Hospital General de Xoco del IMSS Bienestar.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó el avance médico, como parte de las acciones de justicia social de su Gobierno.

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que dicha unidad ofrecerá servicios de salud 100% gratuitos y que cuenta con un Centro de Innovación Quirúrgica y Cirugía de Precisión para el diagnóstico, tratamiento y enseñanza a médicos residentes.

Primer tomógrafo móvil de América Latina que permite reconstrucción 3D en tiempo real. Facebook

Nueva unidad cuenta con el primer tomógrafo móvil de América Latina

Alejandro Svarch detalló que esta nueva unidad cuenta con el primer tomógrafo móvil de América Latina que permite reconstrucción 3D en tiempo real durante procedimientos quirúrgicos, asimismo se incorporó un nuevo microscopio especializado para neurocirugía con Inteligencia Artificial; un sistema de rayos X digital; máquinas de anestesia avanzada, un aula de enseñanza conectada en tiempo real con el quirófano, asimismo tiene sala de choque, sala de observación y consulta externa de urgencias.

En la conferencia matutina, mediante un enlace con Lomas de San Miguel del Infonavit en Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de 96 viviendas como parte del programa Vivienda para el Bienestar, que en el estado construirá 75 mil nuevas viviendas con una inversión de 44 mil 632 millones de pesos.