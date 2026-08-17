Despojos en CDMX: Fiscalía recibe 89 denuncias, confirma 14 casos y reporta 24 detenidos

La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, dio a conocer que del 5 de agosto a la fecha han recibido 89 denuncias por despojo, pero tras las investigaciones se detectó que efectivamente 2 denuncias fueron por despojo con violencia, 12 despojo sin violencia, 29 no constituyeron despojo y 46 están en revisión.

En conferencia junto con la jefa de gobierno, Clara Brugada, la fiscal Alcalde detalló que los 14 casos que sí constituyen el delito de despojo ocurrieron: 3 en la alcaldía Cuauhtémoc; 3 en la Benito Juárez; 2 en Azcapotzalco y 6 en otras alcaldías.

La fiscal Alcalde dio algunos detalles sobre los dos casos de despojo con violencia: el primero ocurrió cuando una persona mayor se ausentó a una consulta médica y al regresar a su casa tres personas se habían metido a su casa, habían cambiado la chapa y la amenazaron con arma de fuego.

En el segundo caso de despojo con violencia, Alcalde detalló que "un adulto mayor denunció ocupación no autorizada de su departamento a través de amenazas con arma de fuego".

Alcalde detalló que ya fueron detenidas 24 personas que tuvieron participación en los casos de despojo de forma violenta y no violenta y se han asegurado 8 viviendas.