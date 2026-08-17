Hombre muere tras meterse a alberca en quinta de Nuevo León

Un hombre murió ahogado luego de ingresar a una alberca ubicada dentro de una quinta en Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas del 16 de agosto, en un predio ubicado en la zona poniente de la cabecera municipal, de acuerdo a ABC Noticias.

Familiares y amigos del afectado se comunicaron a la línea de emergencias 911, en donde reportaron lo sucedido.

Paramédicos de Protección Civil de Cadereyta Jiménez arribaron al lugar y encontraron al hombre fuera del agua, pero inconsciente, por lo que realizaron las labores de reanimación cardiopulmonar sin obtener respuesta favorable.

La persona fue declarada muerta en el sitio.

Más tarde, a la quinta llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Policía Municipal para investigar los pormenores del suceso.

Extraoficialmente, se menciona que el hombre estaba en presunto estado de ebriedad y que al ingresar a la alberca sufrió un calambre que habría impedido que se mantuviera a flote.

Otra versión señala que la persona sufrió un presunto paro cardiaco.

El cuerpo del masculino –quien no ha sido identificado- fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), en donde se realizará la autopsia de ley para determinar la causa exacta de su fallecimiento.