Aumentan casos de dengue en el país; suman 3 mil 884

Durante una semana se confirmaron 199 nuevos contagios de dengue, por lo que, en lo que va del año, México acumuló 3 mil 884 casos. Al corte del 10 de agosto, 29 estados registraron pacientes con esta enfermedad viral, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que se desarrolla en recipientes con agua estancada dentro y alrededor de las casas, como cubetas, floreros, botellas, platos de macetas y todo tipo de cacharros.

De acuerdo con el Panorama Epidemiológico del Dengue, el 73% de las personas que se contagiaron se concentró en las siguientes cinco entidades: Con mil 013 casos, Sonora encabezó la lista, seguido de Veracruz, con 660, Tabasco, con 519, Sinaloa, con 458 y Baja California Sur, con 197.

Cabe señalar que durante la semana epidemiológica número 31, de los 3 mil 884 pacientes confirmados, 2 mil 112 fueron reportados con dengue con signos de alarma y dengue grave.

El 54% de estos casos fueron diagnosticados en mujeres, frente al 46% que se reportaron en hombres, informó la Secretaría de Salud.

Actualmente, sólo tres entidades del país se mantienen sin casos de dengue, informó la Secretaría de Salud. Se trata de la Ciudad de México, Tlaxcala y Zacatecas, que hasta el momento no han reportado contagios.

¿Cómo van los decesos por dengue?

La cifra de muertes por dengue se mantuvo en siete, debido a que desde el pasado mes de junio no se han registrado decesos, señaló la dependencia federal.

Por tanto, las entidades que han reportado defunciones han sido las siguientes:

Veracruz: 2

Veracruz: 2 Tabasco: 1

Quintana Roo: 1

Michoacán: 1

Oaxaca: 1

Querétaro: 1

Cinco pasos para combatir el dengue

Durante esta temporada de lluvias, la Secretaría de Salud recordó a la población que las precipitaciones pluviales no causan dengue. Aclaró que son los recipientes con agua acumulada los que pueden convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor no sólo del dengue, sino también del zika y chikungunya.

Por lo anterior, hizo un llamado a la población a poner en práctica el Plan de Acción “Cinco pasos para un hogar sin mosquitos”, que consiste en lo siguiente: