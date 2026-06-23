El IMSS instala 42 tomógrafos de alta tecnología con Inteligencia Artificial

La visión del gobierno federal es mejorar las instalaciones del sector salud y la contratación de más personal de salud, y que esto vaya acompañado de los mejores equipos disponibles, como los 42 tomógrafos adquiridos para el IMSS, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

“Con una visión distinta, estamos construyendo más hospitales, más unidades de medicina familiar, mejorando lo que había, porque entonces tienes tomógrafos que se compraron en los noventas y que apenas pues estamos renovando todo el equipo que no se tenía”, expuso Sheinbaum.

Los 42 tomógrafos que se adquirieron en enero de 2026, a un costo de 29 millones de pesos cada uno ya comenzaron a ser instalados y a operar en hospitales generales y regionales del IMSS, informó el director de ese organismo, Zoé Robledo.

Lo nuevos aparatos permiten tener imágenes de un órgano con hasta 256 cortes, y es viable aislar la imagen y rotarla hasta 360 grados, e incluso tener una imagen tridimensional.

“En el caso de los tomógrafos estamos hablando de un modelo de General Electric Revolution Apex Elite de 256 cortes. Es un avanzado sistema de tomografía computarizada de gama ultra alta, capaz de realizar 256 cortes, integrando inteligencia artificial para ofrecer imágenes de máxima precisión con menor exposición a la radiación”, comentó Robledo.

Con los nuevos tomógrafos es posible tener mejores diagnósticos de enfermedades o accidentes y permitirá a los médicos determinar el mejor tratamiento posible para el paciente.

“En el IMSS los estamos utilizando en todos los turnos, mañana tarde y también en muchas ocasiones en los turnos nocturnos para atender urgencias y los fines de semana.

“Ahora son equipos de 256 cortes que permiten análisis más avanzados para infarto cerebral, para oncología y también emergencias, y permiten detecciones tempranas de cáncer de mama, de tumores, incluidos tumores cerebrales, infartos, fracturas, hemorragias internas, lesiones en órganos y otros padecimientos que requieren de un diagnóstico oportuno”, detalló el titular del IMSS.

Cada tomógrafo permite tener hasta 50 estudios diarios, es decir, un 100 por ciento más que los dispositivos anteriores.

El IMSS determinó que los tomógrafos fueran distribuidos tanto en centros médicos nacionales, como hospitales de especialidad e incluso en hospitales regionales.