Detienen a cuatro con 12 armas y más de seis kilos de mariguana en Durango

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a cuatro personas en posesión de armas de fuego, equipo balístico y más de seis kilos de presunta mariguana, durante un operativo realizado en el municipio de Mapimí, en el estado de Durango.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó, a través de las comandancias de la Tercera Región y Décima Zona Militares, que las capturas se realizaron el pasado 15 de agosto, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Se detalló que en el operativo fueron aseguradas 12 armas, ocho largas y cuatro cortas; 87 cargadores; 4 mil 715 cartuchos de diversos calibres; así como 6.665 kilos de presunta mariguana, un vehículo y equipo táctico diverso.

La Defensa indicó que las cuatro personas detenidas, las armas y la presunta droga asegurada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Gómez Palacio, para el inicio de las investigaciones, las acciones periciales pertinentes y determinar la situación jurídica de los indiciados.

La dependencia destacó que el operativo se realizó con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad de Durango.