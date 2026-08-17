Mexicana no busca ganancias, pronto llegará a la estabilidad financiera: Sheinbaum

La empresa Mexicana de Aviación llegará a la estabilidad financiera una vez que complete su flota de 20 aviones, aunque su objetivo no es obtener ganancias, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

Mexicana recibió la semana pasada el octavo avión de la flota que adquirió a la empresa Embraer, con lo que abrirá nuevas rutas.

Es muy importante la recuperación de Mexicana, muy importante. Además está pensada porque en este momento critican mucho de que se le da recursos a Mexicana para su operación y en efecto hay una parte que se le da, pero así fue planeado desde el principio y en unos años va a llegar a su punto de equilibrio, ya cuando estén los 20 aviones aquí.

Mexicana recibió la semana pasada el octavo avión de la flota que adquirió a la empresa Embraer, con lo que abrirá nuevas rutas. Cuartoscuro

Porque cuando tienes una flota menor pues tienes todavía costos de operación, pero cuando lleguen los 20 va a llegar a su punto de equilibrio, de tal manera que con el ingreso de los boletos pueda operar perfectamente”, explicó la titular del Ejecutivo.

Sheinbaum dijo que en el futuro la línea aérea estatal no busca tener ganancias, sino competir con las empresas privadas para bajar las tarifas que pagan sus usuarios, y abrir rutas que no contemplan las aerolíneas privadas.

Entonces, y además pues es como no en este caso no se está pensando en las ganancias, sino sencillamente en cubrir los costos de operación y mantenimiento, entonces pues los boletos son mucho más baratos y pues da una opción muy importante que de otra manera las aerolíneas comerciales no tendrían. Entonces, ya está el viaje, el vuelo a Sonora y ahora va a Zacatecas”, destacó la presidenta.