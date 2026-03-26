Colapsa puente peatonal en Hidalgo tras impacto de grúa

Un puente peatonal de Hidalgo colapsó sobre la carretera México–Tuxpan, a la altura del Hospital General de Tulancingo, luego de ser impactado por una grúa.

El conductor de la unidad fue detenido por su presunta responsabilidad en el incidente.

De acuerdo con reportes preliminares, el percance ocurrió cuando el brazo de la grúa rebasó la altura máxima permitida y golpeó la parte inferior de la estructura.

El impacto provocó el desplome inmediato del puente metálico sobre la vía.

Autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, debido a que al momento del colapso no había peatones sobre el puente ni vehículos circulando directamente debajo.

Tras el incidente, elementos de seguridad pública, bomberos y protección civil implementaron un operativo en la zona para acordonar el área, retirar los escombros y evitar riesgos a la circulación.

El tránsito vehicular presentó afectaciones parciales durante las maniobras.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

El operador de la grúa fue puesto a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones Foto: Especial

JCS