Miasis en humanos por gusano barrenador supera los 200 casos

En tan solo una semana se confirmaron 21 casos de miasis en humanos por gusano barrenador (Cochliomyia Hominivorax), por lo cual, el total de pacientes aumentó a 204, informó la Secretaría de Salud.

En su último boletín epidemiológico con corte al 14 de marzo, expuso que los casos se registraron en 12 entidades del país.

CHIAPAS CONCENTRA LA MAYORÍA

Con 119 pacientes, la entidad Chiapaneca continuó encabezando la lista.

Le siguieron:

-Yucatán con 23

-Oaxaca: 16

-Quintana Roo: 12

-Veracruz: 8

-Tabasco: 7

-Guerrero: 7

-Campeche: 6

-Puebla: 2

-San Luis Potosí: 2

-Estado de México: 1

-Michoacán: 1

ZONAS RURALES SON LAS MÁS AFECTADAS

De acuerdo al Panorama Epidemiológico de Miasis por C. hominivorax en humanos 2026, del total de casos confirmados el 68 % fueron identificados dentro de poblaciones rurales.

El 51 % reportó antecedente de contacto con animales, principalmente con exposición a caprinos y caninos. No obstante, el 49 % de los casos no refirió contacto animal.

Con respecto al género, los hombres representaron el 76 % de todos los pacientes.

Por grupo de edad, los mayores de 60 años concentraron el 58 % de los casos confirmados y la edad promedio fue de 55 años en un rango de 12 a 91 años.

“ La Miasis por C. hominivorax en humanos, afecta principalmente a los hombres, así como a los mayores de 60 años. La reproducción del insecto está estrechamente asociada con la presencia de animales de sangre caliente. Por ello, un incremento en los casos de miasis animal suele correlacionarse con un aumento en los casos humanos. Las miasis humanas son más frecuentes en poblaciones rurales”, detalló la dependencia federal.

MUERTES POR COMPLICACIONES

Durante la semana epidemiológica 10 de 2026, no se registraron muertes de pacientes con miasis en humanos por gusano barrenador.

Por tanto, desde el mes de noviembre del año pasado que ocurrió el último deceso, la cifra de fallecimientos se mantuvo en un total de 5, -cuatro en Chiapas y uno en Campeche-.

Es importante señalar que la Secretaría de Salud, reiteró que las 5 personas que fallecieron sufrieron complicaciones por enfermedades que ya tenían, por lo cual, las defunciones no fueron directamente ocasionadas por la infestación parasitaria.