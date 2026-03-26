Arranca mega operativo de Semana Santa en Sonora

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dio el banderazo de arranque para el operativo interinstitucional de seguridad Semana Santa 2026, el cual contará con más de ocho mil elementos federales y estatales, quienes se encargarán de labores de prevención, atención y respuesta inmediata.

El propósito de esta operación conjunta es que tanto las familias sonorenses como los visitantes disfruten de este periodo vacacional de semana santa de manera segura y tranquila. “El objetivo de este despliegue de este operativo que iniciamos el día de hoy es garantizar que todas estas personas cuenten con seguridad, es un despliegue de 8000 elementos en el que participan diversas instituciones”, detalló el gobernador.

El objetivo de este operativo, como su nombre lo dice, es garantizar la integridad y bienestar de los vacacionistas que visiten la entidad durante esta temporada. En ese sentido, el mandatario sonorense destacó que en este esfuerzo participan, de manera coordinada, la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, además de las secretarías de Economía y Turismo.

Cabe señalar que personal de Protección Civil, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y los Ángeles Verdes, así como las policías municipales, se encargarán de reforzar la seguridad en carreteras, playas y destinos turísticos y estratégicos.

Más de 2.5 millones de turistas visitarán Sonora

Se prevé que durante estas dos semanas se registre una afluencia de 2.5 millones de visitantes, lo que dejará una derrama económica cercana a los dos mil millones de pesos. De esta manera se impulsará el desarrollo regional y la economía local.

En cuanto a la ocupación hoteleras se espera que alcance entre el 90 y el 100% cabe señalar que se cuenta con una disponibilidad de 995 establecimientos de hospedaje lo cual contempla hoteles moteles departamentos así como casas adecuadas para servicio de estadía.

Entre los principales destinos turísticos de la entidad, destacó el gobernador Durazo, se encuentran Puerto Peñasco, San Carlos, Bahía de Kino, Huatabampito, Las Bocas, así como pueblos mágicos de Álamos, Ures y Magdalena, todos ellos son reconocidos por su riqueza natural cultural y gastronómica, así mismo forman parte de la campaña “Vive Sonora”.

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