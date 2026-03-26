Bomberos rescatan a dos trabajadores al interior de una noria

En los momentos en que realizaban trabajos de limpieza con una motobomba dos trabajadores quedaron inconscientes al interior de una noria con profundidad de 20 metros, lo que podría haberles provocado intoxicación por monóxido de carbono en Saltillo, Coahuila.

Fueron elementos de Bomberos de la ciudad quienes hicieron el rescate de las 2 personas del sexo masculino, quienes fueron trasladados al Hospital General de Saltillo.

El reporte se realizó a la línea de emergencia 911, acudiendo siete paramédicos de Bomberos.

Los hechos se registraron en el bulevar Alameda Zaragoza y Nazario S Ortiz Garza, donde encontraron la noria donde se encontraban los dos trabajadores inconscientes

Se logró el rescate de una persona de 30 años de edad, quien respondió de manera favorable a las labores de oxigenoterapia.

Posteriormente, los elementos de Bomberos realizaron diversas maniobras con cuerdas para rescatar a la segunda persona del fondo de la noria.

Se establece como probable causa del accidente que los dos hombres utilizaban una motobomba para realizar trabajos de limpieza en el interior de la noria, lo que podría haberles provocado intoxicación por monóxido de carbono.

Los dos trabajadores fueron trasladados al Hospital General de Saltillo Foto: Especial

DESARTICULAN RED DE COYOTAJE EN COAHUILA

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía del Estado desarticularon una red de coyotaje dedicada al fraude de trámite de pensiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, Coahuila.

El cateo se realizó la mañana de este jueves en la Plaza Santa Isabel ubicada sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, al norte de la ciudad.

JCS