Tragedia en Tizayuca, Hidalgo: alumna de prepa muere durante entrenamiento de porristas

Una joven estudiante de prepa falleció tras sufrir un accidente durante una práctica deportiva en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, según confirmaron autoridades educativas y municipales.

El incidente ocurrió el pasado jueves mientras la alumna participaba en un entrenamiento del equipo de porristas del plantel.

Tras una caída, fue trasladada de emergencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde falleció al día siguiente a pesar de los esfuerzos médicos.

El titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, indicó que hasta el momento no se han encontrado indicios de negligencia por parte del personal docente o de los instructores.

“La investigación sigue su curso y corresponde al Ministerio Público esclarecer las circunstancias exactas del accidente”, señaló el funcionario.

Las autoridades ministeriales han comenzado a recopilar testimonios de los presentes durante la práctica para determinar responsabilidades.

Mientras tanto, la Secretaría de Educación Pública estatal aseguró que mantiene apoyo psicológico y acompañamiento a la familia de la estudiante, en coordinación con la escuela y autoridades locales.

Buscan por cerros y barrancas a trailero desaparecido en Hidalgo

A más de 10 días de su desaparición, autoridades del estado de Hidalgo mantienen sin resultados positivos la búsqueda de un joven conductor de transporte de carga, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

La Comisión de Búsqueda de Personas estatal desplegó recientemente un operativo enfocado en la localización de Carlos Gabriel Elizalde Gutiérrez, de 25 años, quien fue visto por última vez el pasado 11 de marzo en la comunidad de Jagüey de Téllez, perteneciente al municipio de Zempoala.

De acuerdo con familiares, tras la desaparición del joven se activaron los primeros protocolos de búsqueda. Como parte de estas acciones iniciales, al día siguiente fue localizado el tractocamión que conducía. La unidad se encontraba abandonada y con las llaves aún colocadas, una situación que encendió las alertas entre las autoridades y familiares.

En el más reciente despliegue participaron elementos de la Comisión de Búsqueda en conjunto con la Policía Estatal, quienes realizaron recorridos estratégicos en distintos puntos del municipio con la intención de encontrar indicios que ayuden a esclarecer lo sucedido.

Mientras tanto, la familia del joven ha intensificado sus propios esfuerzos, organizando brigadas independientes en zonas cercanas y difundiendo su caso para solicitar apoyo ciudadano.

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JCS