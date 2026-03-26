Waldo Fernández acepta acuerdo reparatorio; Karina "N" saldrá de prisión

Karina “N”, exfuncionaria municipal, recuperará su libertad luego de permanecer en prisión cerca de un mes por los delitos de falsedad de declaraciones y extorsión, tras acusar al senador Waldo Fernández de abuso sexual.

La decisión judicial no implica una absolución, sino la suspensión del proceso penal por 18 meses, condicionada al cumplimiento estricto de una serie de medidas impuestas por el juez.

Durante la audiencia celebrada este jueves a las 10:18 horas, el juez determinó la suspensión del procedimiento luego de que se alcanzara un acuerdo reparatorio con la víctima.

Como parte central de este acuerdo, Karina “N” deberá cubrir un monto de 3.2 millones de pesos, pagaderos en mensualidades de 142 mil pesos durante un plazo de 18 meses, a partir del lunes 30 de marzo.

El propio senador explicó el sentido del pago.

Un reembolso, aunque aquí se habla de un pago de reparación del daño, en realidad es un reembolso de los gastos que efectué yo contratando seguridad para mi familia mientras se llevaban las investigaciones y todos los gastos, mismos que vamos a donar”.

Silencio, restricción y reparación simbólica

La libertad de Karina “N” estará sujeta a un conjunto de condiciones que buscan garantizar el cumplimiento del acuerdo y evitar la reiteración de conductas.

Entre las medidas impuestas destacan la obligación de mantener una residencia fija, la prohibición de salir del país sin autorización, y la restricción de no tener contacto con Waldo Fernández.

También deberá no emitir declaraciones públicas, ni en medios de comunicación ni en redes sociales, respecto al caso.

El juez añadió una dimensión de reparación simbólica: Karina “N” deberá ofrecer una disculpa pública, realizar 30 horas de trabajo comunitario y desarrollar una campaña de concientización contra las denuncias falsas, que incluye la creación de cinco spots digitales.

Además, no podrá desempeñar cargos públicos durante los próximos 18 meses.

Seguimiento judicial… revisión en 2027

El cumplimiento de estas condiciones será evaluado en una audiencia de revisión programada para el 13 de octubre de 2027 a las 10:00 horas.

En caso de incumplimiento, la consecuencia es clara: la reactivación del proceso penal y la posible reaprehensión de los implicados.

Tras la audiencia, el senador Waldo Fernández insistió en que el caso se sostuvo sobre bases firmes.

La primera manifestación es que este asunto es un asunto que siempre se basó en la verdad y la justicia, pero sobre todo en el derecho a la verdad”.

En un tono más personal, también se dirigió a su entorno cercano.

Perdón porque los llevé a la vida pública y jamás pensé que iba a enfrentar este agravio”.

Aunque la salida de prisión marca un punto de inflexión, el caso no está cerrado. La suspensión condicional mantiene el expediente abierto bajo vigilancia judicial.

En ese equilibrio entre libertad condicionada y control institucional, el proceso entra en una fase silenciosa pero determinante: cumplir o volver al punto de partida.

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