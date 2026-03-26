Hospital "Tacuba" del ISSSTE recibe reconocimiento del INCAN

El Hospital General (HG) de Tacuba del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), recibió el reconocimiento del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) por cumplir con los estándares de calidad para la realización de los estudios de tamizaje con mastografía en la detección del cáncer de mama.

José Rodrigo Ávila Carrasco, titular de Oficinas de Representación, -quien recibió la distinción a nombre de Martí Batres, director general del ISSSTE-, destacó que esta unidad médica realiza alrededor de 2 mil 200 mastografías por turno.

Añadió que el “Reconocimiento INCan” respalda las políticas públicas a favor de las mujeres en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Durante el tiempo en que ha permanecido el director general al frente del ISSSTE se han aumentado significativamente los tamizajes y hay un montón de trabajo que se va a hacer, hay una línea muy clara de poder atacar particularmente los males que aquejan a las mujeres.

“No podemos avanzar en el tema de la salud si no avanzamos junto con las mujeres. Es tiempo de mujeres, es más que un eslogan, es una política de Estado”, indicó.

Por su parte, el director del INCan, Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez, señaló que este galardón reconoce un alto estándar de calidad en los programas de detección y diagnóstico de cáncer de mama con mastografía, por lo que promueve a los centros que a nivel nacional cumplen con los parámetros de un buen servicio.

“En siete años, se han involucrado 75 unidades del sector público en 17 estados, estos incluyen Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Yucatán, Morelos y Tlaxcala, entre otros.

“El servicio de mastografía del Hospital General de Tacuba es el quinto del ISSSTE y el primero de este Instituto ubicado en la Ciudad de México”, detalló.

«pev»