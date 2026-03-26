Semar busca veleros que navegaban con ayuda humanitaria a Cuba

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) puso en marcha el Plan Marina, en su fase de Búsqueda y Rescate, tras la desaparición de dos embarcaciones tipo velero que zarparon el 20 de marzo de Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba.

A bordo viajaban nueve tripulantes de distintas nacionalidades, quienes transportaban ayuda humanitaria.

De acuerdo con los datos de navegación, el arribo estaba previsto entre el 24 y 25 de marzo.

Hasta ahora no existe comunicación ni confirmación de llegada a puerto.

Ante el incumplimiento del itinerario, la autoridad naval activó los protocolos establecidos para la salvaguarda de la vida humana en el mar.

Se notificó a los mandos de la Quinta Región Naval y de la Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, respectivamente, así como a las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima.

También se emitieron avisos a la comunidad marítima para ampliar el radio de localización.

La institución informó que se estableció coordinación con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres y con áreas técnicas especializadas en análisis de tráfico y comportamiento marítimo.

La Semar solicitó a embarcaciones que operan en el Caribe y el Golfo de México reportar cualquier avistamiento Foto: Especial

Esta labor permite ajustar las rutas de rastreo y definir zonas probables de deriva, con base en corrientes y condiciones meteorológicas predominantes en el Caribe.

En paralelo, México mantiene enlace con Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo y agencias consignatarias de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, además de contacto con representaciones diplomáticas de los países de origen de los tripulantes. El intercambio de información es permanente.

En campo se desplegaron unidades de superficie y aeronaves tipo Persuader, que ejecutan patrones de búsqueda aérea y marítima sobre la derrota estimada entre Isla Mujeres y La Habana, incluyendo posibles cambios de rumbo y puntos críticos de navegación.

La Secretaría de Marina solicitó a embarcaciones comerciales, pesqueras y recreativas que operan en el Caribe y el Golfo de México reportar cualquier avistamiento o dato relevante a la autoridad naval más cercana.

Las operaciones se desarrollan conforme a los convenios internacionales de búsqueda y rescate, con prioridad en la protección de la vida humana en el mar.

JCS