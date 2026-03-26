Las playas están 100% limpias: Pemex

Petróleos Mexicanos confirmó que las playas del Golfo de México están limpias y en condiciones de recibir a turistas durante esta Semana Santa, lo anterior tras un vuelo de reconocimiento realizado en coordinación con la Secretaría de Marina para verificar las condiciones del litoral tras la detección de la mancha de petróleo el pasado 2 de marzo.

Durante este recorrido, realizado por un helicóptero de la Marina, se apreciaron las costas, desde Dos Bocas, Tabasco, hasta los límites de Veracruz con Tamaulipas. En ese sentido, Miguel Ángel Miranda Mendoza, subdirector de Seguridad y Protección Ambiental de Pemex Exploración y Producción, señaló que tras las observaciones, se pudo concluir, que las costas están limpias

El sobrevuelo que inició desde el aeropuerto de Ciudad del Carmen estuvo divido en tres bloques, el primero se verificaron las lagunas del estado de Tabasco, en donde se recorrió la laguna “Las redondas” en Macuspana, así como La Laguna perteneciente al municipio de Comalcalco para descartar posibles afectaciones en la producción de ostión la cual no reporta problemas relacionados con el derrame de crudo.

Posteriormente en la segunda etapa; también se verificaron las zonas pertenecientes al estado de Veracruz iniciando por las aguas de Coatzacoalcos donde también se descartó la presencia de hidrocarburos en playas de uso común.

“En ese municipio han sido cerca de 120 toneladas de hidrocarburos pesados los que se han levantado desde la detección de las afectaciones” destacó Miranda Mendoza.

“Ahorita lo que ustedes pudieron constatar en las actividades de limpieza, en las playas principales desde Coatzacoalcos y todo lo que es la parte que corresponde a Playa Linda las actividades de limpieza las tenemos concluidas con celdas y montículos se esta haciendo la disposición correcta”. Agregó.

El funcionario de Pemex dijo que los trabajos de atención ambiental iniciaron mar adentro con la participación de barcos especializados para dispersión y limpieza de hidrocarburos en la zona de fondeadero e inmediatamente se trabajó en la zona de costa con barreras flotantes para evitar una mayor afectación en las playas.

En la tercera etapa se constató, de manera terrestre y satelital, las acciones de limpieza con presencia del grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades estatales y locales que han desplegado más de 2 mil 450 elementos para atender la presencia de hidrocarburos detectada en zonas costeras de Veracruz y Tabasco.

Las actividades preventivas continuarán en los próximos días, con la intención garantizar que las actividades económicas y de esparcimiento puedan continuar con normalidad una vez que la etapa de contención ha sido concluida al cien por ciento.

Así mismo continuará realizando sobrevuelos para monitorear las chapopoteras naturales en el campo Cantarel, Campeche así como la que se encuentra en el área de Coatzacoalcos

“Todo lo que corresponde al tema que se nos dio en la mancha importante aquí en la cercanía de fondeadero, en el mar adentro este contenido, ahora trabajamos en la zona de que corresponde a emanaciones naturales, ahí estamos haciendo la contención”. Concluyó el subdirector de seguridad y protección ambiental de Pemex exploración y producción

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