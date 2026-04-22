Cofepris activa plataforma digital para verificar vigencia y legalidad de medicamentos

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) puso en operación el Visor de Registros Sanitarios de Medicamentos. Esta herramienta digital es gratuita y está abierta para toda la población, instituciones de salud e industria farmacéutica que deseen consultar información sobre los fármacos con registro vigente en México.

La plataforma funciona mediante una base de datos de consulta pública que se actualiza de manera continua y se puede consultar en: Visor de Registros de Medicamentos

¿Qué datos se pueden consultar?

En un comunicado, la dependencia federal explicó que el visor integra 28 campos de información para cada medicamento.

Entre los datos disponibles se encuentran el número de registro, marca comercial, fechas de expedición y renovación, estado del registro, indicación terapéutica, fabricante y distribuidores.

Sumado a lo anterior, el sistema permite filtrar resultados a través de ocho criterios de búsqueda:

Número de registro.

Número de registro. Denominación distintiva.

Denominación genérica.

Completo.

Principio activo.

Fabricante del medicamento.

Tipo de medicamento.

Titular del registro sanitario.

Plataforma Digital COFEPRIS (Verificación de Medicamentos) Funcionamiento y Acceso • Base de datos de consulta pública. • Actualización continua y permanente. • Herramienta para verificar vigencia y legalidad. Acceder a la Plataforma ↗ ¿Qué datos se pueden consultar? (Integra 28 campos de información por medicamento) • Número de registro sanitario. • Marca comercial (Denominación distintiva). • Fechas de expedición y renovación. • Estado actual del registro. • Indicación terapéutica. • Datos del Fabricante y distribuidores. El sistema permite filtrar por 8 criterios: • Número de registro • Denominación distintiva • Denominación genérica • Principio activo • Fabricante del medicamento • Titular del registro sanitario • Tipo de medicamento • Completo (Búsqueda amplia)

Visor apoyará planeación de abasto

La Cofepris añadió que para el sector público de salud esta plataforma digital será funcional en los procesos de adquisición y planeación del abasto de medicamentos.

Apoyará a las instituciones públicas en los procesos de adquisición, al reducir riesgos en la compra pública, evitar adquisiciones de insumos irregulares y fortalecer la seguridad del paciente.

“Asimismo, el Visor contribuirá a depurar listados y optimizar procesos como la compra consolidada y la planeación del abasto, favoreciendo un uso más eficiente de los recursos públicos”.

Indicó que también, mediante información actualizada y verificable, esta herramienta digital permitirá tomar decisiones oportunas en materia de regulación, supervisión y distribución de insumos, “consolidándose como una herramienta de transparencia y monitoreo en tiempo real para apoyar la toma de decisiones institucionales”.

fdm