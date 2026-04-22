FGR desmantela red de 'petrofactureras' conectadas a huachicol fiscal

El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara, confirmó el desmantelamiento de “una de las más importantes redes de contrabando de combustible” en el país, resultado de una investigación que se extendió por más de un año y que tuvo como punto de partida un operativo en 2024 en Tamaulipas.

El funcionario explicó que el caso se originó tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, donde se detectó el transporte de aproximadamente 10 millones de litros de diésel ilegal, lo que derivó en la detención de 11 servidores públicos presuntamente vinculados con la operación.

“En una acción sin precedentes, como parte del trabajo permanente y sostenido que realiza esta institución (…) se han desarrollado diversas líneas de investigación que han permitido identificar y desmantelar una de las más importantes redes de contrabando de combustible”, declaró Lara durante conferencia de prensa.

El caso representa uno de los golpes más significativos contra el huachicol fiscal, una modalidad delictiva que combina contrabando, evasión fiscal y uso de estructuras empresariales para ocultar operaciones ilícitas.

Cifras de lo asegurado Captura de video

Investigación prolongada y entramado financiero

Tras el operativo inicial en Altamira, las autoridades mantuvieron abiertas múltiples líneas de investigación que permitieron identificar un complejo entramado de empresas involucradas en el contrabando de hidrocarburos.

De acuerdo con la FGR, estas compañías habrían simulado operaciones comerciales por montos que alcanzan los 23 mil millones de pesos, utilizando mecanismos diseñados para aparentar legalidad en la importación y comercialización de combustibles.

El fiscal detalló que estas redes operaban mediante esquemas sofisticados de evasión fiscal y manipulación documental, lo que dificultaba su detección y seguimiento por parte de las autoridades.

Empresas fachada y simulación de operaciones

Uno de los elementos centrales del caso es el uso sistemático de empresas fachada, creadas específicamente para encubrir actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de hidrocarburos.

Según explicó Ulises Lara, estas entidades utilizaban documentos falsos o con datos inexactos, además de aprovechar vacíos en los sistemas de control para construir un entramado que facilitaba el contrabando.

“Usaron documentos falsos (…) y aprovecharon áreas de oportunidad en sistemas de control, con el propósito de construir un entramado que les permitió contrabandear hidrocarburo, así como evadir sus obligaciones fiscales y regulatorias”, precisó.

Este tipo de prácticas se inscribe dentro de un fenómeno más amplio de criminalidad económica, donde estructuras aparentemente legales son utilizadas para actividades ilícitas de gran escala.

Operación multimodal: mar, tren y carretera

Las investigaciones también permitieron identificar que la red operaba mediante un esquema logístico multimodal, combinando transporte marítimo, ferroviario y terrestre para movilizar el combustible ilegal.

Este modelo permitía a la organización introducir hidrocarburos al país, trasladarlos a centros de almacenamiento y posteriormente distribuirlos en el mercado interno, todo bajo una apariencia de legalidad.

“El esquema logístico combinaba de manera coordinada los transportes marítimo, ferroviario y terrestre para la introducción, traslado, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos”, explicó el fiscal.

La diversificación de rutas y medios de transporte incrementaba la capacidad operativa de la red y complicaba su rastreo.

Falsificación documental y etiquetado fraudulento

Otro de los mecanismos detectados fue el uso de declaraciones falsas y documentación adulterada para introducir el combustible al país.

Los cargamentos eran etiquetados como aditivos, lubricantes o aceites, lo que permitía evadir controles más estrictos aplicables a los hidrocarburos.

Además, se identificó la emisión de facturas apócrifas y la manipulación de información sobre volúmenes y características del producto, lo que facilitaba la simulación de operaciones legales.

Este tipo de prácticas evidencia un alto nivel de sofisticación en la operación de la red, así como una comprensión detallada de los sistemas regulatorios.