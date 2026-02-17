Coahuila confirma 2 casos de sarampión; hay 28 sospechosos

Una niña de 10 meses y un joven de 19 años son los primeros casos confirmados de sarampión en Coahuila; autoridades reportan además 28 casos sospechosos en estudio.

El secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez, informó que ambos pacientes son originarios del ejido Mayrán, en el municipio de San Pedro de las Colonias, en la región Laguna.

Precisó que ninguno contaba con esquema de vacunación y que pertenecen a la misma familia, sobrina y tío.

Tras la confirmación, la Secretaría de Salud de Coahuila activó un cerco sanitario en la comunidad ejidal con el objetivo de cortar la cadena de transmisión. Hasta el momento, no se han identificado más casos confirmados en la zona.

Aplican cerco sanitario en seis manzanas

El protocolo de vigilancia epidemiológica se implementó en un perímetro de seis manzanas alrededor del domicilio de los pacientes.

Personal de salud realizó búsqueda intencionada de casos, revisión de cartillas de vacunación y monitoreo de personas con síntomas compatibles con sarampión.

Los dos casos confirmados se encuentran aislados y bajo seguimiento médico. La dependencia estatal indicó que ambos permanecen en recuperación.

En paralelo, 28 casos sospechosos continúan en análisis conforme a los lineamientos epidemiológicos federales.

Sarampión en México: aumentan a 31 las muertes

El repunte de casos en Coahuila ocurre en un contexto nacional de incremento de contagios y defunciones por sarampión.

De acuerdo con información disponible, la cifra de muertes por esta enfermedad en México aumentó a 31, mientras continúan los reportes de nuevos contagios en distintas entidades.

La Secretaría de Salud federal ha reiterado el llamado a completar esquemas de vacunación, particularmente en menores de edad, grupo que concentra el mayor riesgo de complicaciones.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias. Entre sus principales síntomas se encuentran fiebre alta, erupción cutánea, tos, congestión nasal y conjuntivitis.

Autoridades sanitarias han señalado que la vacunación es la medida más eficaz para prevenir brotes, por lo que mantienen jornadas permanentes de inmunización en centros de salud públicos.

En este contexto, el caso confirmado en Coahuila refuerza la vigilancia epidemiológica en la región Laguna y la supervisión de comunidades con baja cobertura de vacunación, mientras se da seguimiento a los 28 casos sospechosos para descartar o confirmar nuevos contagios.

RLO