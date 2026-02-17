Tribunal ordena traducir al zapoteco la alerta de violencia de género en Oaxaca

Por incurrir en una omisión que impidió a las mujeres indígenas acceder a una medida de protección diseñada para prevenir la violencia familiar y la violencia feminicida, el Segundo Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito ordenó a las autoridades estatales de Oaxaca traducir y difundir en lengua zapoteca la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Al resolver el recurso de revisión de un juicio de amparo, promovido por la estudiante de la Benemérita Universidad de Oaxaca (BUO), María Fernanda Hernández Morales, con el acompañamiento de Litigio Estratégico Indígena (LEI), determinó que dos dependencias están facultadas para traducir la declaratoria.

La Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así como la Secretaría de las Mujeres, sí cuentan con facultades y obligaciones legales para traducir la declaratoria emitida el 25 de octubre de 2021 y garantizar así su difusión en las comunidades indígenas de Oaxaca”, concluyó.

El juicio de amparo indirecto fue presentado el 15 de abril de 2024 después de que la quejosa denunció que la falta de traducción y difusión de la alerta impedía que las mujeres indígenas conocieran sus derechos, las rutas de denuncia y las medidas de protección previstas por el Estado para enfrentar la violencia de género.

En su determinación, el Segundo Tribunal Colegiado advirtió que “cuando esta medida se mantiene únicamente en español, su eficacia se reduce de manera significativa, ya que para muchas mujeres indígenas esa no es su lengua materna”.

La vicepresidenta de LEI, Mariana Yáñez Unda, afirmó que esta decisión judicial confirma que el acceso a la información en lengua indígena es indispensable para prevenir la violencia, fortalecer la denuncia y garantizar que las mujeres indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos.

JCS