Money Expo México 2026: JustMarkets amplía las oportunidades de trading para Introducing Brokers en LATAM

Para JustMarkets, ME 2026 representa una oportunidad para fortalecer relaciones con socios locales, establecer una comunicación directa con traders nuevos y potenciales, e intercambiar conocimientos con otros líderes del sector. Todos podrán acceder a los últimos avances en Forex, acciones, gestión patrimonial y blockchain, obtener experiencia práctica en entornos reales de mercado y visitar a JustMarkets en el stand N.º 39.

Mayor presencia en uno de los mercados de crecimiento más acelerado

El interés de América Latina por el trading online y la educación financiera continúa en niveles elevados, impulsado por la adopción tecnológica y una base de inversionistas minoristas en expansión. A través de su participación en Money Expo Mexico 2026, JustMarkets busca profundizar aún más este crecimiento, enfocándose en las necesidades de los traders latinoamericanos y presentando soluciones diseñadas específicamente tanto para inversionistas individuales como para Introducing Brokers (IBs).

LATAM siempre ha sido una región especial para JustMarkets. La energía y la innovación que se ve en América Latina reflejan el compromiso propio con el trading transparente y el empoderamiento de los clientes. MEM brinda la plataforma ideal para construir relaciones sólidas y duraderas con una comunidad que, al igual que el equipo de la empresa, está apasionada por transformar lo que es posible en el trading minorista.

Oportunidades de trading e IB tras la ponencia principal

El equipo de JustMarkets estará disponible en el stand N.º 39 para conversar sobre alianzas estratégicas, innovaciones de la plataforma, condiciones de trading y las soluciones más recientes para el mercado de LATAM. Los visitantes podrán conocer cómo JustMarkets combina tecnología avanzada, condiciones de operación transparentes y soporte dedicado para ayudar a clientes y socios a lograr resultados consistentes.

Uno de los momentos más destacados del evento será la ponencia de Patricia Jimeno, que se llevará a cabo el 18 de febrero de 11:15 a 11:30. Bajo el título "Masterclass de Introducing Broker: Escala tu impacto y tus ingresos", la sesión se enfocará en estrategias prácticas para IBs que buscan expandir sus redes, fortalecer relaciones con clientes y maximizar su potencial de ingresos a largo plazo. La master class ofrecerá conocimientos concretos sobre desarrollo de alianzas, optimización del rendimiento y crecimiento sostenible dentro del competitivo entorno latinoamericano.

Planes ambiciosos para el futuro del trading en LATAM

JustMarkets continúa consolidándose como una plataforma líder, reconocida por sus alianzas seguras y sostenibles a nivel global y en la región LATAM. Money Expo México 2026 reafirma el compromiso de la compañía con pensar en grande, trabajar de forma inteligente y mantenerse abierta a las ideas y oportunidades más audaces del sector.

No se puede decir que esto sea solo el comienzo, porque JustMarkets lleva 13 años trabajando para alcanzar sus objetivos. Pero cada año y, por supuesto, cada expo como MEM, se siente como un nuevo inicio: una gran historia de alianzas beneficiosas y de logros financieros para los clientes. Y aún quedan muchos grandes comienzos por delante para la compañía.