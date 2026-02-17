Aumenta a 31 cifra de muertes por sarampión; suman casi 10 mil casos acumulados

La cifra de muertes por sarampión en México aumentó a 31 desde que surgió el brote en 2025 en Chihuahua y con corte al 16 de febrero de 2026, confirmó la Secretaría de Salud en su más reciente reporte epidemiológico sobre la enfermedad y cuyos contagios busca contener con una estrategia nacional que consiste en la vacunación masiva de los grupos vulnerables.

Hasta hace tres días el número de defunciones se mantenía en 29, pero se sumaron dos decesos más que ocurrieron este año y los cuales fueron certificados oficialmente tras el proceso de dictaminación epidemiológica a cargo de la Secretaría de Salud federal. Los nuevos fallecimientos ocurrieron en Jalisco y en Durango.

La Ssa reforzó la vacunación contra el sarampión ante el brote.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, las muertes por sarampión han ocurrido hasta el momento sólo en ocho entidades y es Chihuahua -donde surgió el brote el año pasado- el estado en el que se concentra el mayor número. Los fallecimientos por esta enfermedad viral están distribuidos en:

- Chihuahua, 21 muertes ocurridas en 2025.

- Jalisco, 3 muertes (dos ocurridas en 2025 y una en 2026).

- Chiapas, 1 muerte en 2025.

- Michoacán, con 1 muerte en 2026.

- Ciudad de México, 1 muerte en 2025.

- Sonora, 1 muerte en 2025.

- Durango, 2 muertes (una en 2025 y la otra en 2026).

- Tlaxcala, 1 muerte en 2026.

La CDMX es una de las entidades en las que se prioriza la vacunación.

Refuerzan vacunación contra el sarampión

En lo que va de 2026 sólo han ocurrido cuatro muertes por sarampión, mientras que las autoridades de la Secretaría de Salud han reforzado la vacunación y han exhortado a la población acudir a los módulos para recibir la dosis, a fin de frenar la propagación de la enfermedad. Para ello estableció dos grupos prioritarios para ser inmunizados:

- Menores a partir de los 6 meses, los cuales reciben la "dosis cero".

- Menores hasta 12 años que no hayan recibido ninguna dosis o que no tengan completo su esquema de vacunación.

- Personas de 13 a 49 años que no tengan completo su esquema de vacunación con dos dosis.

Dos grupos de la población son los prioritarios para la vacunación contra el sarampión.

Sarampión en México: Casos acumulados en 8 estados

Del total de los 9 mil 850 casos acumulados de sarampión en el país, los ocho estados en los que se han registrado fallecimientos por esta enfermedad concentran 8 mil 602 de los contagios, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

1. Chihuahua, con 4 mil 508 casos confirmados acumulados.

2. Jalisco, con 2 mil 659.

3. Chiapas, con 557.

4. Michoacán, con 319.

5. Ciudad de México, con 269.

6. Sonora, con 175.

7. Durango, con 94.

8. Tlaxcala, con 21.

El uso de cubrebocas ha regresado ante el brote del sarampión.

