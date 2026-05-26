Sección 22 de la CNTE se sienta a dialogar con la Segob

En punto de las 12:17 horas de este martes, una comisión representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arribó a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) para instalar una mesa de diálogo de alto nivel con el gobierno federal.

El contingente magisterial es encabezado por Yenny Araceli Pérez Martínez, secretaria de la Sección 22 de la CNTE. La comitiva de docentes tiene programado un encuentro clave con los titulares de las principales dependencias involucradas en sus exigencias:

Rosa Icela Rodríguez Velázquez , titular de la Secretaría de Gobernación.

Mario Delgado , secretario de Educación Pública.

, secretario de Educación Pública. Martí Batres Guadarrama, director general del Issste.

Maestros de la CNTE marcharon hacia la Segob para la mesa de diálogo. Pavel Jurado Canseco

Demandas locales: Pagos atrasados y escuelas sin equipo

Previo a su ingreso al recinto, la secretaria de la Sección 22 de la CNTE detalló que el objetivo principal de esta mesa es resolver las problemáticas "locales" y rezagos que afectan directamente a la comunidad escolar. Entre las exigencias prioritarias destacan:

Subsidio de uniformes: El pago de recursos que va directamente a los padres de familia y que, a estas alturas del ciclo, sigue sin entregarse.

Mobiliario y tecnología: La falta de equipamiento básico y tecnológico en múltiples planteles educativos.

Trámites administrativos: Contrataciones docentes que siguen pendientes y procesos burocráticos estancados.

Los maestros de la CNTE amagaron con mantener su plantón cerca del Zócalo de la CDMX. Pavel Jurado Canseco

"Buscamos beneficios para nuestras escuelas y estudiantes (...) son infinidad de procesos que no han sido resueltos y que el gobierno ya sabe que están pendientes", explicó la líder magisterial previo a su ingreso a la Segob.

Además de las demandas locales, la Sección 22 mantiene firme su agenda a nivel nacional. La dirigente confirmó que el magisterio disidente continuará con su plan de acción, el cual busca aprovechar la coyuntura y visibilidad del Mundial 2026 para ejercer mayor presión.

Sus demandas históricas a nivel federal siguen siendo innegociables:

La abrogación total de la Ley del Issste. La cancelación definitiva de la reforma educativa.

Maestros de la CNTE se instalaron en plantón cerca del Zócalo de la CDMX. Pavel Jurado Canseco

Condena por agresiones con gas lacrimógeno

Finalmente, la representación de la Sección 22 adelantó que aprovecharán este encuentro con las autoridades federales para emitir una enérgica condena por los hechos ocurridos un día antes en inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México por parte de policías que les impidieron el paso.

Los docentes denunciaron que sufrieron agresiones tras ser replegados por policías capitalinos con gas lacrimógeno durante sus movilizaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México.