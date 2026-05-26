Adultos mayores serán prioridad en el Servicio Universal de Salud

Los adultos mayores serán la prioridad en el programa de Servicio Universal de Salud (SUS), adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la rueda de prensa informó que se incrementará el número de módulos de registro y de credencialización del programa de SUS que permitirá que sean atendidos para emergencias o para la dotación de medicamentos en cualquier centro de salud, o clínica, sin importar el sistema al que esté adscrito el beneficiario.

“Servicio Universal de Salud va a ser para toda la población, pero vamos a empezar con adultos mayores. Vinculado primero al programa Salud Casa por Casa.

“Estamos credencializando en este momento a todas y todos los adultos mayores. ¿Para qué? Para el servicio universal de salud. ¿Qué ventaja va a tener ser parte del servicio de salud con la credencial? que van a poder ir a cualquier centro de salud atenderse independientemente de la derechohabiencia”, puntualizó Sheinbaum.

La titular del ejecutivo hizo hincapié en que al pertenecer al SUS se puede acudir al centro de salud o clínica más cercano, a recibir desde una consulta de emergencia o algún tratamiento especializado.

“Además, si tienen alguna urgencia, van a poder ir a cualquier hospital, independientemente de la derechohabiencia. Y también para algún tipo de eh padecimiento, como por ejemplo eh diálisis, van a poder ir también a cualquier lugar. Vamos a empezar con los adultos mayores y después vamos a ir con toda la población, con todo el país”, comentó la titular del Ejecutivo.

A través del SUS, los médicos podrán acceder al expediente médico universal digital desde un consultorio del IMSS, del IMSS Bienestar o del ISSSTE.

Para incrementará el número de personas credencializadas se llegará a 228 módulos en la Ciudad de México y hasta 2 mil 136 en todo el país. El registro se realizará a partir de esta semana y hasta el 14 de noviembre.