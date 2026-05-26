CNTE bloquea Paseo de la Reforma en CDMX y sentencia que plantón seguirá

Pese a que la fecha inicial del Mundial está próxima, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunciaron que no van a retirar el bloqueo iniciado la tarde de ayer en la calle 5 de mayo en el centro de la Ciudad de México y será reforzado con más integrantes en los próximos días.

Los maestros retomaron sus protestas este martes, con una marcha sobre Avenida Juárez el cierre de tramos de Reforma y Bucareli.

“La sección XXII se mantiene firme, se ha instalado un plantón sobre 5 de mayo, van a arribar más compañeros, como se determinó en la asamblea estatal, realizada en la Ciudad de Oaxaca (…) nosotros nos mantendremos hasta el día que sea necesario” dijo Jenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la sección XXII de Oaxaca, en conferencia a medios de comunicación, previo a la reunión programada este medio día en la Secretaría de Gobernación.

Condenaron agresión

Condenó la agresión registrada ayer a medio día por parte de uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, al detener violentamente la marcha que pretendía llegar al Zócalo capitalino.

“El día de ayer fuimos testigos de la represión que vivieron nuestros compañeros al intentar ingresar al zócalo de la Ciudad de México (…) responsabilizamos al Gobierno de la Capital y al Gobierno Federal, por cualquier situación o agresión hacia nuestros compañeros” subrayó la dirigente.

Lamentan muerte de maestro

Finalmente lamentó la muerte de Ignacio Ismael Arriaga, del sector periferia, quién participaba en el plantón y presumiblemente falleció esta madrugada en el campamento, aparentemente por un paro cardiaco.

Este deceso lamentable se da en el marco de la movilización que hemos iniciado como sección 22 por demandas justas”.

Al terminar la conferencia a medios, una comisión acudió a la Segob para exigir soluciones a sus peticiones, mientras que los demás, realizan un bloqueo en el cruce que forma Paseo de la Reforma, la avenida Juárez, Bucareli y la avenida Guerrero.