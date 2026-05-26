Rubén Rocha Moya comparece ante la FGR; "confío en nuestro Estado de Derecho"

El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, acudió este día a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, Sinaloa, para rendir su declaración frente a las autoridades federales tras la acusación de Estados Unidos en su contra en la que lo señala de tener presuntos nexos con Los Chapitos.

Tras responder a los cuestionamientos formulados por la Agente del Ministerio Público Federal, el mandatario estatal subrayó su firme determinación de acudir a todo llamado que le realice la autoridad investigadora en el futuro. Aseguró que colaborará en el momento que la FGR lo juzgue necesario, tras destacar que su actuar se rige por la transparencia.

Rocha Moya sustentó su defensa en tres ejes fundamentales:

Creencia absoluta en el Sistema Judicial Mexicano.

en el Sistema Judicial Mexicano. Confianza plena en el Estado de Derecho.

en el Estado de Derecho. Respeto irrestricto a las instituciones de justicia.

De acuerdo con el gobernador con licencia, estas instituciones han pasado por un proceso de saneamiento y legitimación gracias al movimiento de la Cuarta Transformación (4T). Rocha Moya destacó que las múltiples acciones reformadoras impulsadas por este movimiento están "profundizando la vida democrática y de justicia de las y los mexicanos".

"Con la frente en alto": Defensa de la verdad y lealtad presidencial

Frente al panorama legal y político actual, Rubén Rocha Moya afirmó que no dejará de luchar para que la verdad prevalezca, al asegurar que enfrenta este proceso "con la frente en alto".

Finalmente, el sinaloense aprovechó para refrendar su lealtad y reconocimiento al actual gobierno federal. Señaló que su actuar está inspirado en el liderazgo "honesto y de estadista" de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien reconoció por su lucha con inteligencia y profundo patriotismo para exigir el absoluto respeto a la soberanía nacional frente a cualquier intento de mancillarla.