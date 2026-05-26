Sección 22 de la CNTE bloquea aeropuerto de Oaxaca y planta de Pemex; hay vuelos cancelados

Integrantes de la Sección 22 del SNTE-CNTE intensificaron su jornada de protestas este martes en Oaxaca, provocando afectaciones severas en la movilidad, el suministro de combustible y el sector educativo.

Durante el paro de labores, los manifestantes bloquearon el crucero principal y los accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, lo que derivó en la cancelación de múltiples vuelos programados y dejó a cientos de pasajeros varados.

Bloqueo en la planta de Pemex en El Tule

Las movilizaciones del magisterio disidente no se limitaron al aeropuerto. Otro grupo de docentes cerró los accesos a la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex, ubicada en el municipio de Santa María El Tule.

Este cierre ha generado un retraso significativo en la logística de hidrocarburos en la región. Actualmente, pipas de combustible y unidades de empresas distribuidoras de gas licuado se encuentran detenidas en las inmediaciones de la planta, a la espera de que se liberen los accesos para poder abastecerse y distribuir el producto.

Un grupo de maestros de la CNTE cerró los accesos a una planta de Pemex en Oaxaca. Especial

Un millón de alumnos sin clases por paro magisterial

Como resultado de esta "jornada de lucha emergente", acordada por la base magisterial mediante una consulta, el sistema educativo estatal se encuentra paralizado. El impacto de la suspensión de actividades incluye:

Casi un millón de alumnos afectados.

afectados. Suspensión en 11 niveles educativos , que abarcan desde educación preescolar hasta escuelas normales.

, que abarcan desde educación preescolar hasta escuelas normales. Cierre de planteles en el sistema de educación indígena.

De acuerdo con Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la gremial, el objetivo principal de estas nuevas movilizaciones es exigir al gobierno federal la reinstalación de la mesa central de diálogo.

El magisterio disidente busca sentarse a negociar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE, para dar seguimiento y solución a sus demandas centrales.

El paro de los maestros de la CNTE ha dejado a un millón de alumnos sin clases en Oaxaca. Especial

Muere maestro durante movilización en CDMX

En medio de la jornada de protestas, la dirigencia magisterial en Oaxaca informó sobre un hecho lamentable. A través de sus redes sociales oficiales, expresó sus condolencias a la familia del profesor Ignacio Ismael Arriaga Villar, de 44 años de edad.

El docente, originario del municipio de Pinotepa Nacional (región Costa), perdió la vida mientras participaba en las movilizaciones simultáneas que la CNTE lleva a cabo en la Ciudad de México.