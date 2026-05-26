Bloqueos y plantones afectan la economía en CDMX, alerta Canaco

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) expresó su preocupación por las afectaciones económicas, comerciales y de movilidad derivadas de los bloqueos y el plantón instalado por integrantes de la CNTE en la calle 5 de Mayo del Centro Histórico.

Plantón Rodolfo Dorantes

“Lo que ha estrangulado la movilidad y reducido significativamente la actividad económica en una de las zonas comerciales más importantes del país. Estas acciones han provocado una caída drástica en el flujo peatonal, afectando directamente las ventas de miles de establecimientos, además de generar interrupciones en servicios de suministro, logística y operación cotidiana de negocios formales”, alertó.

39 millones 530 mil pesos en un día

La Canaco CDMX estimó que, en un solo día de bloqueos, las pérdidas económicas ascienden aproximadamente a 39 millones 530 mil pesos en ventas no realizadas.

Tras algunos minutos de tensión, los vehículos fueron ingresados y el total de manifestantes concluyeron la movilización Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

“Cada día adicional de plantón representa pérdidas equivalentes para el sector comercio, servicios y turismo”, señaló.

La afectación alcanza a 3 mil 624 unidades económicas impactadas por las movilizaciones, incluyendo 788 establecimientos mercantiles legalmente establecidos en el perímetro comprendido entre Eje Central, calle 5 de Mayo y zonas circundantes.

“Las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables ante esta situación, debido a que constituyen la base del empleo formal en el Centro Histórico y carecen, en muchos casos, de margen operativo para resistir cierres prolongados, disminución de ventas o interrupciones constantes en la movilidad”, advirtió a través del comunicado el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco.

Respeto a la libre manifestación

El líder empresarial reiteró su respeto absoluto al derecho constitucional de libre manifestación y a las demandas laborales de los grupos inconformes; sin embargo, subrayó que ningún derecho debe ejercerse a costa del libre tránsito, la actividad económica y el derecho al trabajo de miles de comerciantes, trabajadores y ciudadanos.

"Este tipo de bloqueos generan un impacto negativo en la imagen internacional de la Ciudad de México, particularmente en un momento estratégico para el país, ante la proximidad de la Copa Mundial de Futbol 2026, evento que colocará a la capital bajo la atención global y exigirá condiciones óptimas de movilidad, seguridad y dinamismo económico”, agregó.

Gutiérrez Camposeco hizo un llamado urgente al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno Federal para establecer mesas de diálogo resolutivas y oportunas con los grupos inconformes, privilegiando acuerdos que permitan liberar las vías de comunicación y reactivar de inmediato el dinamismo económico de la zona.

“Preservar la funcionalidad del Centro Histórico resulta fundamental no sólo para la economía local, sino también para mantener la competitividad turística y comercial de la ciudad frente a visitantes nacionales e internacionales”, indicó.

El dirigente del comercio establecido en la capital advirtió que prolongar esta situación podría derivar en cierres definitivos de negocios, pérdida de empleos formales y un deterioro adicional en la actividad económica del Centro Histórico.