La CNTE acepta dialogar, pero exige mesa directa con Sheinbaum

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusaron al gobierno federal de reprimir al magisterio durante las recientes movilizaciones y exigieron la instalación de una mesa de negociación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, previo al encuentro programado este martes con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación.

Durante un pronunciamiento realizado antes de ingresar a la reunión convocada en Bucareli, representantes de distintas secciones de la CNTE responsabilizaron al gobierno federal por las agresiones registradas durante las protestas de los últimos días y advirtieron que mantendrán la huelga nacional y el paro indefinido de labores hasta obtener respuestas a sus demandas centrales.

Minutos después de las diez de la mañana, maestros inconformes ingresaron a las instalaciones de la dependencia federal como parte del llamado al diálogo al que convocaron los titulares de la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, luego de que los docentes se declararon en paro este lunes e hicieron destrozos durante sus movilizaciones en la capital mexicana.

Los dirigentes también rechazaron la versión de que en las movilizaciones hayan participado provocadores o infiltrados. El secretario general de la Sección 58 de Zacatecas, Marcelino Rodarte, aseguró que los hechos registrados durante las protestas fueron responsabilidad de las autoridades.

“No hubo provocadores, no hubo infiltrados; fue el Estado el que disparó contra nuestros compañeros manifestándose legítima, organizada y pacíficamente”, afirmó.

La CNTE ahora se plantó sobre la avenida 20 de Noviembre. Salomón Ramírez

La secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny Aracely Pérez Martínez, sostuvo que la respuesta de las autoridades al movimiento magisterial ha sido la represión y acusó al gobierno de utilizar a las fuerzas de seguridad para intentar contener la protesta.

“Hay responsables, hay autores intelectuales y materiales”, señaló al exigir justicia para los docentes lesionados durante las movilizaciones.

Por su parte, la secretaria general de la Sección 14 de Guerrero, Elvira Veleces Morales, rechazó que existiera un enfrentamiento entre manifestantes y autoridades, al sostener que se trató de una agresión contra integrantes de la CNTE que se movilizaban de manera pacífica.

“No fue un enfrentamiento porque no estábamos en igualdad de condiciones”, afirmó.

La dirigente también denunció presuntas deficiencias en la atención médica brindada a profesores que resultaron heridos durante las protestas y acusó al gobierno de mantener un discurso de diálogo sin ofrecer soluciones concretas a las demandas del magisterio.

Entre las exigencias centrales de la Coordinadora se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales para las pensiones, la creación de un sistema solidario de jubilación, así como mejoras salariales y laborales para los trabajadores de la educación.

Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, informó que la Asamblea Nacional Representativa acordó mantener el plantón instalado en el Centro Histórico y extenderlo alrededor del cerco colocado en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

Asimismo, señaló que la CNTE decidió acudir a la mesa convocada por el gobierno federal para escuchar los planteamientos de las autoridades, aunque insistió en que la solución al conflicto requiere una reunión directa con la titular del Ejecutivo federal.

“Hoy venimos con la exigencia de que la mesa de negociación tiene que establecerse con la Presidenta”, dijo

Los dirigentes reiteraron que el movimiento cuenta con el respaldo de contingentes provenientes de diversas entidades del país y aseguraron que continuarán las movilizaciones hasta lograr la atención de sus demandas.

La reunión entre la CNTE y autoridades federales se realiza este martes en la Secretaría de Gobernación. Al término del encuentro, la dirigencia magisterial prevé informar los resultados de la negociación y las acciones que emprenderá el movimiento en los próximos días.

Se prevé que en la mesa de diálogo se encuentre presente también el director del ISSTE, Martí Batres Guadarrama.