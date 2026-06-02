Tráiler cargado de frituras se vuelca e incendia en Santiago, Nuevo León

Un tráiler que iba cargado de frituras se volcó e incendió por lo que su conductor resultó lesionado en Santiago, Nuevo León.

El accidente se registró este martes sobre la Carretera Nacional y Doctor Manuel González Ayala en la colonia Zitoon Yerbaniz, en el referido ayuntamiento.

Protección Civil del estado acudió a atender el percance protagonizado por la unidad pesada que iba cargada de frituras.

Se estableció que el conductor de la unidad resultó lesionado y fue trasladado para su valoración; sin embargo, no se le apreciaban lesiones visibles de consideración.

Debido al percance y el humo que ocasionó, la vialidad se vio afectada ya que tuvieron que ser cerrados dos carriles de circulación en sentido hacia el sur.