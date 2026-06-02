‘Hubo mucha provocación, no creo que sean maestros’: Sheinbaum tras disturbios en el Zócalo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló este martes sobre el enfrentamiento registrado ayer entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y elementos de la Policía capitalina en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En este sentido, la mandataria consideró que dichas acciones estuvieron marcadas por actos de provocación y afirmó que no cree que los responsables hayan sido maestros.

Aunado a lo anterior, la jefa de Estado mencionó, durante su conferencia mañanera que, pese a los incidentes ocurridos durante las manifestaciones del magisterio disidente en el Zócalo capitalino, el diálogo entre el gobierno federal y la CNTE continúa abierto.

Pienso que hubo mucha provocación ayer, la verdad. No creo que sean los maestros quienes generaron la provocación, pero bueno, hay diálogo, que es muy importante”, declaró.

Sobre las advertencias de la Coordinadora respecto a mantener su huelga durante la realización del Mundial de Futbol 2026, la primera presidenta del país evitó pronunciarse al respecto. Cuartoscuro

Sheinbaum Pardo apuntó que las negociaciones con la CNTE son encabezadas por las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP), cuyos titulares la mantienen informada sobre los avances de las mesas de diálogo.

Sobre las advertencias de la Coordinadora respecto a mantener su huelga durante la realización del Mundial de Futbol 2026, la primera presidenta del país evitó pronunciarse al respecto, no obstante, reiteró que los docentes tienen derecho a manifestarse de manera pacífica.

¿Qué pide la CNTE?

Entre las principales exigencias de la CNTE se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), un incremento salarial del 100 por ciento y la instalación de una mesa de diálogo directa con la titular del Ejecutivo federal.