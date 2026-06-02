Gabinete de Seguridad asegura precursores por 26 mdp en Sinaloa

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Durante un operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional se aseguraron mil 397 litros de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas y dos condensadores, en cinco áreas de concentración, en los poblados de Canámaca, Los Mayos, Rancho San Juan y Arroyo de la Higuera, en Culiacán, Sinaloa.

En el reporte diario de resultados de los operativos realizados por el Gabinete de Seguridad, se indicó que con estos aseguramientos se causó una afectación económica a los grupos del crimen organizado calculada en 26 millones de pesos.

Durante el lunes se efectuaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Tabasco.

En los municipios de Mexicali, San Felipe, San Quintín y Ensenada, elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal detuvieron a cinco personas en posesión de un arma larga, dos armas cortas, cuatro cargadores, 243 cartuchos, 49 kilos de mariguana, 67 dosis de metanfetamina y tres vehículos.

Un operativo realizado por personal de la Defesa, en Tequila, Jalisco, concluyó con un saldo de una tonelada 767 kilos de mariguana y 30 kilos de semilla del enervante, asegurados.

Durante el cateo a tres inmuebles, en Cuernavaca, Morelos, se detuvo a un hombre y se aseguraron un arma de fuego corta, dos equipos telefónicos, una bolsa con cristal, otra con mariguana y una computadora personal.

En los municipios de Huajicori y Acaponeta, de Nayarit, se aseguraron quince artefactos explosivos improvisados, 50 cargadores, mil 586 cartuchos y equipo táctico.

Un operativo realizado en la Carretera 57, tramo Matehuala–Monterrey, elementos de Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a una persona, en posesión de 14 piezas de armas de fuego, 18 cargadores, 4 mil 100 cartuchos y un vehículo de carga.