VIDEO: Camioneta es arrastrada por el mar en Colima; conductor ignoró alertas

Un hombre vivió momentos de terror en el municipio de Tecomán, Colima, luego de que su camioneta fuera tragada por el fuerte oleaje en la playa de Boca de Pascuales. El incidente ocurrió después de que el conductor ignorara las estrictas advertencias emitidas por Protección Civil debido al peligroso fenómeno de mar de fondo que afecta la región.

¿Cómo ocurrió el incidente en Boca de Pascuales?

Pese a las restricciones de Protección Civil para no acercarse a las zonas costeras durante el fin de semana debido a este fenómeno, el conductor decidió ingresar con su vehículo hasta la misma orilla de la playa, por lo que fue sorprendido por el fuerte oleaje.

De manera sorpresiva, el incremento súbito en la altura del oleaje alcanzó la unidad. Según los testimonios de las personas que se encontraban en el lugar:

El fuerte oleaje golpeó la camioneta, inmovilizándola en la arena.

El conductor logró reaccionar a tiempo y salió del vehículo para ponerse a salvo en tierra firme.

y salió del vehículo para ponerse a salvo en tierra firme. Lamentablemente, la fuerza de la corriente fue demasiada para la unidad, la cual fue arrastrada mar adentro y quedó a la deriva.

Video viral: Camioneta flota a la deriva en el mar

El suceso no tardó en volverse tendencia en redes sociales. Habitantes y turistas captaron el momento posterior al incidente, logrando que en Colima se viralizara rápidamente un video donde se observa la camioneta flotando en pleno mar, a varios metros de distancia de la franja de arena, ante la mirada atónita de los presentes.

Las autoridades locales y de Protección Civil habían restringido las actividades acuáticas y recreativas cercanas al mar precisamente por el alto riesgo que representan las corrientes de retorno y las olas de gran altura generadas por el mar de fondo.