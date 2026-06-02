Fundadores de MORENA cierran filas con Rafa Marín en Quintana Roo

Quintana Roo.- Rafael Marín Mollinedo sostuvo un encuentro con mujeres y hombres fundadores de Morena en Quintana Roo, en una reunión que reunió a militantes históricos del movimiento y que dejó como principal mensaje la unidad en torno a los principios que dieron origen a la Cuarta Transformación.

Durante el encuentro, los asistentes recordaron los primeros años de organización política en el estado, cuando Morena comenzaba a consolidarse como una alternativa de cambio y sus integrantes recorrían comunidades, colonias y municipios para construir una estructura territorial basada en el trabajo de base y la cercanía con la ciudadanía.

Rafael Marín agradeció el respaldo y la confianza de quienes han acompañado el proyecto desde sus inicios, destacando que los logros alcanzados por el movimiento son resultado del esfuerzo colectivo de miles de militantes que contribuyeron a construir una nueva etapa en la vida pública del país.

Los participantes coincidieron en la importancia de mantener vigentes los principios fundacionales de Morena y reconocieron la trayectoria de Marín como uno de los integrantes históricos del movimiento en Quintana Roo, además de su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su respaldo total al proyecto que actualmente encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El encuentro ocurre en un momento relevante para la vida política del estado, donde comienzan a perfilarse distintas expresiones al interior de la coalición gobernante rumbo a los próximos años.

Mientras Rafael Marín es identificado por amplios sectores morenistas con las bases fundacionales del movimiento y el obradorismo histórico, otras corrientes encuentran representación en liderazgos vinculados al Partido Verde Ecologista de México, como el senador Eugenio Segura.