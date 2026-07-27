Claudia Tello deja la Secretaría de Educación de Veracruz tras roces con el SNTE

Hubo relevo de titular en la Secretaría de Educación de Veracruz: Claudia Tello Espinosa dejó la Secretaría de Educación de Veracruz y regresó al Senado de la República en medio de tensiones con el magisterio y a diez días de la audiencia de los detenidos por el desfalco a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).

Durante su gestión, Tello enfrentó críticas de la Sección 32 del SNTE, cuyos integrantes acusaron que la funcionaria no los escuchaba ni atendía sus reclamos, lo que derivó en rezagos administrativos y molestia creciente entre los docentes.

Su relevo coincide con un proceso judicial que involucra responsabilidades dentro del sector educativo y que presiona a la estructura de la SEV. En su lugar fue designada Raquel Bonilla Herrera, senadora suplente de Tello, cuyo perfil no cumple con los requisitos profesionales y académicos previstos para dirigir la dependencia.

El gobierno estatal presentó el movimiento como una rotación interna, pero ocurre en un contexto de presión sindical, desgaste político y un expediente judicial que avanza en tribunales.