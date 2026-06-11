Sheinbaum verá partido inaugural del Mundial en el Deportivo Los Galeana

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo verá el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Deportivo Los Galeana en la alcaldía Gustavo A. Madero en compañía de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Previo al espectáculo inicial del partido inaugural se confirmó que la mandataria federal verá el partido en esta sede que es una de las 18 en la capital del país. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no había definido si vería el partido inaugural en el Fan Fest del Zócalo capitalino.

“A la presidenta le toca garantizar la gobernabilidad. Es un momento muy especial. Vamos a ver si todo está tranquilo, no hay problema; cualquier cosita, pues prefiero estar aquí para poder atender cualquier tema que haya”, señaló.

Sheinbaum Pardo sostuvo que más allá de dónde vería el partido, “lo importante es que la Selección se sienta apoyada por todas y todos los mexicanos, y creo que pueden tener la certeza de que todas y todos los mexicanos apoyan a la selección”.