Quiñones anota el primer gol del Mundial 2026 y pone adelante a México 

La Selección Mexicana inauguró la cuenta goleadora del Mundial 2026 y en menos de 10 minutos se puso al frente sobre Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, pero además con otro hecho histórico para Julián Quiñones.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre salió al primer partido del grupo A con el objetivo de llevarse los tres puntos. En menos de siete minutos dieron el primer aviso de peligro cuando Raúl Jiménez tuvo la primera gran oportunidad del encuentro. El delantero remató de derecha justo a la entrada del área grande, provocando una atajada del guardameta y capitán de Sudáfrica, Ronwen Williams, quien desvió el balón a tiro de esquina para salvar momentáneamente a los visitantes.

Sin embargo, la recompensa azteca no tardó en llegar. Minutos después, Julián Quiñones aprovechó un grave error en la salida del conjunto africano. El atacante interceptó el esférico y definió dentro del área para hacer estallar a la afición y poner el 1-0 definitivo en el marcador.

Julián Quiñones y la seleción mexicana celebrando el primer gol en el Mundial 2026 REUTERS

Quiñones, el segundo naturalizado en anotar con México en un Mundial

El máximo goleador de la temporada 2025-2026 de la liga árabe, Julián Quiñones, se convirtió en el segundo naturalizado mexicano en lograr un gol en una Copa del Mundo de la FIFA con la escuadra tricolor.

La última vez que un naturalizado había conseguido esto fue en el Mundial Alemania 2026 con la hazaña realizada por Antonio Naelson "Sinha".

El brasileño selló su nombre con letras de oro en la historia de la Selección Mexicana bajo la dirección de Ricardo La Volpe con una anotación frente a la selección de Irán.

Tras un centro por la banda derecha, Sinha se suspendió en el aire para conectar un remate de cabeza que aseguró el triunfo azteca por 3-1.

Quiñones llega en un momento fuerte a la selección mexicana tras haber superado a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores de la liga asiática.