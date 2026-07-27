Marina detiene a 11 personas, asegura armas y drogas en Juchitán, Oaxaca

En cumplimiento a una orden de cateo, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) detuvieron a 11 personas, además de asegurar un arma, cartuchos, drogas y una motocicleta, durante un operativo realizado en Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

La dependencia informó que, como resultado de trabajos de inteligencia y campo, en coordinación interinstitucional entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, se realizó seguridad perimetral para el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble ubicado sobre la zona del Canal 33 de esa localidad.

El saldo del operativo fue la detención de 11 personas; además del aseguramiento de 59 dosis de hierba seca con características similares a la mariguana, y 57 dosis de sustancia granulada con características propias de cristal.

También se decomisaron 18 dosis de un polvo con las características similares a la cocaína, 10 pipas para el consumo de droga, una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores, 21 cartuchos del mismo calibre, una motocicleta y ocho teléfonos celulares.

La Marina indicó que en el operativo se participó personal de la Décima Región Naval en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

A las personas detenidas se les leyeron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, quedaron a disposición ante las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.