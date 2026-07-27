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PVEM propone que el INEGI evalúe políticas para la niñez

Senadores del PVEM propusieron reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que el INEGI asuma las funciones de medición de pobreza y evaluación de políticas públicas para la niñez, en sustitución del extinto CONEVAL.

Por: Manuel Rodríguez

La propuesta busca armonizar la legislación con las reformas de 2025 que transfirieron al INEGI las funciones del extinto CONEVAL, con el objetivo de fortalecer la evaluación de los programas dirigidos a la niñez y adolescencia.
La propuesta busca armonizar la legislación con las reformas de 2025 que transfirieron al INEGI las funciones del extinto CONEVAL, con el objetivo de fortalecer la evaluación de los programas dirigidos a la niñez y adolescencia.Ulises Ramirez

Las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa de reforma a los artículos 4, 130, 132 y 134 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de sustituir al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en materia de medición de la pobreza y evaluación de políticas públicas vinculadas con este sector. La propuesta busca armonizar el marco normativo vigente tras las modificaciones impulsadas en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Ley General de Desarrollo Social, mediante las cuales se extinguió el CONEVAL y se reasignaron sus atribuciones al órgano estadístico.

 

El proyecto, encabezado por el coordinador parlamentario Manuel Velasco Coello, señala que las niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 —ratificada por México en 1990—, compromiso internacional que obliga al Estado a implementar medidas legislativas y administrativas para asegurar su protección integral. Los promoventes argumentaron que la actualización de las leyes responde a la necesidad de hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, dotar de certeza jurídica a la norma y fortalecer la capacidad institucional del país.

 

Con los cambios planteados, corresponderá formalmente al INEGI evaluar el impacto de los programas y acciones de desarrollo social dirigidos a la infancia y adolescencia. Asimismo, la iniciativa establece la obligación de que el Sistema Nacional de Protección Integral proporcione al instituto toda la información indispensable para efectuar dichas mediciones y dictámenes de manera periódica. Los legisladores ecologistas concluyeron que mantener una legislación precisa consolida el Estado de derecho y permite dar un seguimiento adecuado a la garantía de los derechos de la niñez en territorio nacional.

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