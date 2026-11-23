La captura de Fausto Isidro Meza, “El Chapo Isidro”, provocó una violenta reacción de su célula delictiva, causando numerosos bloqueos carreteros, quema de establecimientos y al menos 20 muertos.

Como respuesta al operativo, grupos armados incendiaron vehículos sobre la carretera México 15 y en la Autopista Estatal Benito Juárez, lo que dejó incomunicados a seis municipios. Decenas de automovilistas, autobuses de pasajeros y camiones de carga tuvieron que pasar la noche varados en las vialidades.

Hasta el momento se reportan 16 presuntos delincuentes muertos. Los cuerpos aparecieron en distintos puntos de Guasave, varios de ellos dentro o junto a camionetas artilladas cuyos impactos indican un ataque efectuado desde aeronaves de las fuerzas federales. Otra unidad blindada fue localizada afuera de un hospital, sitio donde algunos integrantes del grupo armado buscaron refugio en medio de la refriega.

De acuerdo con las autoridades, cuatro militares perdieron la vida y al menos otros 10 resultaron heridos, por lo que estos últimos fueron trasladados a un hospital militar para recibir atención médica. Los bloqueos tardaron más de 12 horas en ser retirados, tras lo cual se logró restablecer la comunicación terrestre en la zona norte del estado.

El saldo fue de al menos 20 personas fallecidas: 16 presuntos delincuentes y cuatro militares, además de al menos 10 soldados heridos. Jesús Bustamante

“El Músico”, el posible sucesor al frente de la facción

Con “El Chapo Isidro” detenido, el posible sucesor en la estructura criminal es Óscar Manuel Gastélum Iribe, “El Músico”, de 52 años y actualmente prófugo de la justicia.

Gastélum Iribe operaba a la par de Meza Flores y de Pedro Inzunza Noriega, “El Sagitario”, a quien la Secretaría de Marina capturó a finales de 2025. Con ambos fuera de operación, el mando de esta facción de los Beltrán Leyva quedaría en sus manos.