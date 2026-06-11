El Chapo acusa injusticias en nueva carta y pide ayuda al gobierno de México

Joaquín El Chapo Guzmán envió una nueva carta a la corte federal, esta vez con petición al tribunal para que contante a la presidenta Claudia Sheinbaum, para ver con ella la posibilidad de que lo envíen a México a cumplir su sentencia.

Esta vez, El Chapo da a la corte la dirección donde puede contactar a la mandataria mexicana.

“La presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo y su locación es en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, cp. 06066, Ciudad de México, México, para contactar sobre mi política exterior para regresar a México”, escribió El Chapo.

Como una docena de cartas anteriores, el fundador del Cartel de Sinaloa argumenta que en su extradición y juicio se violaron sus derechos humanos.

En todas las cartas, escritas a mano y enviadas desde la prisión de alta seguridad de Florence, en el estado de Colorado, el capo mexicano pide con algunas variantes un nuevo juicio y que sea trasladado a México a cumplir su sentencia.

En esta carta más reciente, fechada el 2 de junio, argumenta que “la supuesta violencia fue injusta respecto a mi sentencia, cuando el gobierno mexicano hizo todas las muertes y yo fui culpado por intentar proteger mi vida y a mi familia en México”.

El Chapo, de 69 años, fue encontrado culpable y sentenciado en el 2019 a cadena perpetua en la prisión de alta seguridad.