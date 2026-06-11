El Chapo acusa injusticias en nueva carta y pide ayuda al gobierno de México
Desde la prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, el exlíder del Cártel de Sinaloa proporcionó argumentó en una carta que su extradición violó sus derechos humanos
Joaquín El Chapo Guzmán envió una nueva carta a la corte federal, esta vez con petición al tribunal para que contante a la presidenta Claudia Sheinbaum, para ver con ella la posibilidad de que lo envíen a México a cumplir su sentencia.
Esta vez, El Chapo da a la corte la dirección donde puede contactar a la mandataria mexicana.
“La presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo y su locación es en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, cp. 06066, Ciudad de México, México, para contactar sobre mi política exterior para regresar a México”, escribió El Chapo.
Como una docena de cartas anteriores, el fundador del Cartel de Sinaloa argumenta que en su extradición y juicio se violaron sus derechos humanos.
En todas las cartas, escritas a mano y enviadas desde la prisión de alta seguridad de Florence, en el estado de Colorado, el capo mexicano pide con algunas variantes un nuevo juicio y que sea trasladado a México a cumplir su sentencia.
En esta carta más reciente, fechada el 2 de junio, argumenta que “la supuesta violencia fue injusta respecto a mi sentencia, cuando el gobierno mexicano hizo todas las muertes y yo fui culpado por intentar proteger mi vida y a mi familia en México”.
El Chapo, de 69 años, fue encontrado culpable y sentenciado en el 2019 a cadena perpetua en la prisión de alta seguridad.