Detienen a 'El Gabito', compadre de Iván Archivaldo y jefe regional de 'Los Chapitos' en Sinaloa

Fuerzas federales y estatales detuvieron a Gabriel Nicolás Martínez, alias El Gabito o El 80, durante un operativo coordinado entre personal del Ejército, Guardia Nacional y elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El detenido está identificado como el jefe regional del Cártel del Pacífico, de la facción Los Menores, operador directo y compadre de Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Su detención desestabiliza el control armado y la generación de violencia en la zona sur de la entidad.

¿Cómo fue el operativo de su captura?

Aunque los primeros reportes extraoficiales apuntaban a que su detención ocurrió en el fraccionamiento Real del Valle en Mazatlán, el informe oficial de la Defensa detalla que el operativo táctico se llevó a cabo el 1 de junio en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

La captura fue resultado de un operativo coordinado de alta precisión en la que participaron el Ejército, Guardia Nacional y elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Durante la intervención para su captura, a El Gabito se le incautó un importante arsenal que incluyó armamento de alto poder, municiones, droga, dinero en efectivo y un vehículo. Tras su aseguramiento, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán, donde se determinará su situación jurídica.

Reproducir Fuerzas federales y estatales capturan en Sinaloa a 'El Gabito', colaborador cercano del hijo de 'El Chapo' y jefe regional de 'Los Chapitos'.

Perfil criminal: El 80, detrás de secuestro y homicidio de mineros

Gabriel Nicolás Martínez, El 80, no solo era considerado el sucesor táctico de Óscar Noé Medina González, alias El Panu, quien era operador y uno de los jefes de seguridad de Los Chapitos y el cual fue asesinado en la Ciudad de México a finales de 2025, sino que operaba como el principal brazo armado de Los Chapitos en la guerra territorial contra Los Mayos.

De acuerdo con la Defensa, El 80 controlaba una amplia franja del sur de Sinaloa, teniendo presencia operativa en siete zonas clave:

Escuinapa

San Ignacio

Cosalá

Rosarito

Concordia

Villa Unión

Mazatlán

'El Gabito' era uno de los principales generadores de violencia en la zona sur del estado de Sinaloa. Jesús Bustamante

Historial delictivo y carpetas de investigación

Además de su rol como principal generador de violencia en el sur del estado, Gabriel Nicolás Martínez enfrenta múltiples carpetas de investigación por delitos contra la salud, extorsión y homicidio.

Entre los crímenes más graves que se le imputan, destaca su presunta autoría intelectual y material en el secuestro y homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera en Concordia, Sinaloa, ocurrido el pasado 23 de enero de 2026.