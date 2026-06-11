Hermano de “El Mencho” se declarará culpable en corte de Estados Unidos

Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana y hermano del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, se declarará culpable de uno o los dos cargos criminales que enfrenta en una corte federal de Estados Unidos.

De acuerdo con una moción conjunta presentada por la defensa y la fiscalía estadounidense, ambas partes alcanzaron un acuerdo de culpabilidad que evitará que el caso vaya a juicio. El pacto podría otorgar a Oseguera Cervantes ciertos beneficios procesales o carcelarios.

El mexicano está acusado de tráfico de cocaína y metanfetamina, así como de posesión de armas de fuego. La audiencia en la que formalizará su rendición está programada para la semana del 27 de julio o antes.

La detención de Antonio Oseguera Cervantes

Antonio Oseguera Cervantes, conocido como uno de los hermanos de “El Mencho”, fue capturado en Jalisco en operativos encabezados por la Guardia Nacional y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La detención se produjo tras labores de inteligencia que permitieron ubicarlo en zonas rurales del estado, donde operaba como parte de la estructura financiera y logística del CJNG.

En el momento de su arresto, las autoridades confirmaron que se encontraba bajo investigación por delitos relacionados con narcotráfico y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

¿Quién fue “El Mencho”?

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, nació en 1966 en Naranjo de Chila, Aguililla, Michoacán. Su trayectoria criminal comenzó en Estados Unidos, donde fue detenido por delitos menores de narcotráfico, y posteriormente regresó a México para integrarse al Cártel del Milenio. Tras la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Oseguera fundó junto con Erik Valencia Salazar el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El Mencho” se consolidó como el capo más poderoso del país después de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Bajo su mando, el CJNG se expandió a más de diez estados de la República y se convirtió en uno de los principales productores y exportadores de metanfetaminas hacia Estados Unidos. Su organización se caracterizó por el uso de armamento de alto poder, tácticas militares y una estructura financiera sofisticada, apoyada por su familia y aliados conocidos como “Los Cuinis”.

Además de su papel como líder criminal, Nemesio Oseguera fue descrito como un hombre de perfil bajo, que evitaba la exposición pública y prefería operar desde zonas rurales de Jalisco y Michoacán. Su esposa, Rosalinda González Valencia, y sus hijos también fueron señalados como parte de la estructura del cártel.