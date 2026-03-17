Rutas de la Salud: IMSS Bienestar reporta entrega de 160 millones de medicamentos

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó este martes 17 de marzo un reporte sobre los avances de la estrategia Rutas de la Salud la cual tiene como objetivo abastecer de medicamentos a clínicas de este sector en el país.

De acuerdo a lo expuesto por el funcionario en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, las Rutas de la Salud han entregado al momento 160 millones de medicamentos.

El total de las cifras de acuerdo al titular del IMSS Bienestar parte de que en 2025, en los últimos cinco meses de dicho año, 115 millones de piezas fueron entregadas, mientras que en lo que va del 2026 han sido 45 millones.

Existe un catálogo de 147 fármacos de primer nivel de atención. Cuartoscuro

Sobre el tipo de medicamento que es llevado a través de las Rutas de la Salud, Svarch Pérez indicó la existencia de un catálogo de 147 fármacos de primer nivel de atención, el cual se construyó en colaboración con la Secretaría de Salud y el doctor David Kershenobich Stalnikowitz.

Están presentes todos los grupos terapéuticos, incluyendo medicamentos que se utilizan en la salud reproductiva y en la anticoncepción. Adicionalmente, las Rutas de la Salud también entregan kits de medicamentos altamente especializados, hablamos de medicamentos oncológicos y a la par del proceso de digitalización del IMSS Bienestar”, refirió.

Por último, el funcionario recordó que la institución participa en el Kraft 2026, que tiene el objetivo de contratar a médicos especialistas. Expresó que desde ayer 16 de marzo, han ingresado mil 956 médicas y médicos al IMSS Bienestar.

Reproducir

fdm