Reunión de Sheinbaum con el presidente de Alemania será en el Caribe Mexicano

Previo a finalizar su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la reunión que sostendrá con su homólogo de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

La jefa de Estado refirió que será esta semana cuando se dé el encuentro con el dirigente teutón con el fin de conversar en varios temas de interés en la agenda bilateral, de ambos países.

Bajo esta premisa, Sehinbaum Pardo señaló que la cita será en Cancún, Quintana Roo el próximo 19 de marzo, en el marco de la Convención Bancaria a celebrarse en el Caribe Mexicano.

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Sobre los temas que abordará con el jefe de Estado alemán, la mandataria mexicana precisó que se tratarán asuntos habituales en este tipo de encuentros bilaterales, centrados en fortalecer la relación entre ambos países.

Los temas que normalmente vemos con los presidentes que vienen, pues relación de amistad, cultural y comercial”, refirió.

La jefa del Ejecutivo destacó que el encuentro se da en un contexto de modernización del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México, proceso que prevé avanzar el próximo mes de abril.

Por último, la presidenta apuntó que además de la reunión con Frank-Walter Steinmeier, tiene previsto participar en la 89 Convención Bancaria, que se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo.

fdm