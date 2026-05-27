CEAPI reconoce trayectoria empresarial de Olegario Vázquez Aldir

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) rindió un homenaje a empresarios mexicanos que con su trabajo han impulsado la unión económica, social y el desarrollo iberoamericano.

Durante su IX congreso, que se realizó en la Ciudad de México, CEAPI otorgó reconocimientos para destacar trayectorias empresariales, las cuales han generado inversión, conexión y crecimiento en la región.

Los galardonados fueron Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol; Antonio del Valle Ruíz, presidente vitalicio de Grupo Kaluz; Gilberto Marín, presidente de Grupo Alquimara; Antonio Suárez, fundador de GrupoMar, y Valentín Díez-Morodo, presidente de honor internacional de CEAPI.

En la entrega de las distinciones, que se realizó en el panel “Homenaje Puente Iberoamérica”, Juan Luis Cebrián, miembro del Consejo Asesor de CEAPI, enfatizó que frente a los vaivenes políticos, los empresarios son quienes han mantenido la unión en la región iberoamericana, al generar inversiones con beneficios sociales.

Añadió que es muy admirable la labor que realiza el sector empresarial en América, la cual se transmite a España y otras naciones.

“Han sido los empresarios, los empresarios iberoamericanos y los empresarios españoles, los que no sólo han mantenido, sino han potenciado la unión cultural, la unión económica, el desarrollo de nuestros países y la participación, efectivamente en una tarea común”, indicó.

Este IX Congreso Iberoamericano, que entre sus muchos objetivos busca fortalecer el tejido empresarial iberoamericano, contó con la presencia de representantes de más de 400 compañías de Iberoamérica y de autoridades de gobierno.

En este marco, CEAPI realizó el reconocimiento a la contribución de Grupo Vazol, que representa un conglomerado de empresas que, a través de sus distintas ramas: servicios de salud, financiero, hospitalidad y medios de comunicación, muestra sus valores de excelencia y el compromiso por contribuir con el desarrollo humano, social y económico de México e Iberoamérica.

De hecho, al presentar la entrega del reconocimiento a Olegario Vázquez Aldir, presidente de Grupo Vazol, Juan Luis Cebrian destacó su legado empresarial y familiar.

“Tenemos a Olegario Vázquez Aldir, que es heredero de una gran familia gallega, más que asturiana y que, además sigue manteniendo las relaciones que son muy importantes con Galicia. Y hay un pueblo, que en realidad es una colonia mexicana gracias a la familia de Olegario, quien aparte de ser empresario y de continuar con la empresa familiar, él se dedicó a la política olímpica”, indicó.

En el contexto de este “Homenaje Puente Iberoamérica”, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, se refirió a las nuevas inversiones que llegaron a este municipio de Jalisco, como fue el Hospital Angeles Andares.

“Somos la ciudad con mayor demanda inmobiliaria de occidente e importante del país. Tenemos las mejores universidades, hospitales, centros comerciales, corredores comerciales y eso nos logró ser una de las sedes de la Copa del Mundo 2026”, expuso.

Cabe señalar que durante los tres días de trabajo del IX Congreso Iberoamericano CEAPI, los participantes destacaron la importancia de que las empresas no sólo deben generar riqueza, sino también deben impulsar la construcción social y política para lograr una mejor y mayor relación entre todos los países de la región, en beneficio de su población.