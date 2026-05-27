Cliente machetea a asaltante en una tienda de abarrotes; “ya me partiste la ma…”

Un cliente utilizó un machete para someter a un sujeto que a punta de pistola asaltaba una tienda de abarrotes que era atendida por una mujer en Huimanguillo, Tabasco.

En un video captado por una cámara de seguridad se observa el momento en el que el asaltante ingresa a la tienda y finge esperar su turno, mientras le encargada despacha queso a un hombre que viste una playera roja y una gorra negra.

Al notar que la mujer estaba concentrada en despachar el queso, el asaltante, quien usa una playera, pantalón y gorra negra, saca un arma, camina hasta la caja y amenaza a la encargada.

Yo a lo que vengo, no vengo a hacerle tanto a la ma…, yo vengo por el dinero”, dice el asaltante a la mujer para que le entregue toda la ganancia del día.

Tú no te muevas porque te parto tu madre”, en la frase que utiliza el asaltante para amenazar al cliente de playera roja que esperaba su queso.

En la escena aparece un tercer hombre, un cliente que se da cuenta del asalto y elige alejarse del lugar, pero no sin antes analizar la escena a lo lejos.

Antes de culminar el robo, regresa el hombre que se retiró de la tienda, pero armado con un machete, mismo que utiliza para someter al asaltante, quien tras ser atacado cae.

¿A dónde vas hijo de tu pu…? ¿A dónde vas?”, dice el sujeto mientras sujeta al asaltante en el suelo.

Al ver que su plan falló, el asaltante clama por su vida: “Ya me partiste la madre. Sí, ya me partiste la madre. No, no traigo nada, esto es pura mama…”

No me mate, no me mate, no me mate, viejo”, agrega.

A pesar de las súplicas, el asaltante intentó forcejear por el arma; el señor del machete ya la tenía, pero el ratero no se dio por vencido. En medio del caos, el señor del machete se deshizo del arma y el sujeto fue tras de ella.

Cabe destacar que durante el asalto, el cliente de playera roja, el mismo que esperaba su queso, nunca participó para detener al asaltante.

De acuerdo con medios locales, gracias a la valentía del cliente que llevó su machete el asalto pudo ser frustrado y más tarde la policía detuvo delincuente, quien sufrió algunas heridas a consecuencia del intercambio de golpes.

Lo que hasta el momento se desconoce, es la situación legal del cliente que llevó su machete para contener al asaltante

Sujeto apuñaló a la joven Daiana en una papelería

Con miedo y sin querer abandonar el hospital hasta que su agresor sea detenido permanece Daiana Tello, la joven que fue apuñalada durante un asalto al interior de la papelería donde trabajaba, en la delegación Ixtapa de Puerto Vallarta.

El ataque ocurrió el pasado domingo y quedó captado en video. En las imágenes se observa cómo un sujeto ingresa al negocio, pregunta el costo de unas copias y posteriormente entrega una hoja a la empleada para que le sacara una copia. Cuando Daiana se da la vuelta, el hombre la apuñala por la espalda.

Tras la agresión, el sujeto robó una laptop y una caja con dinero de las ventas antes de escapar.

La joven fue trasladada a recibir atención médica y actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió una lesión en el estómago.

Su madre, Rosa María Hernández Hernández, aseguró que Daiana continúa afectada emocionalmente por lo ocurrido.

Siente mucho miedo, siente mucha impotencia, se siente muy insegura, no quiere salir del hospital hasta que la gente que la dañó esté recibiendo su merecido, su castigo”, expresó.

La madre de familia explicó que la joven permanece en observación médica mientras logra recuperarse de las lesiones.

Ella se encuentra estable, está en recuperación, va a mantenerse en observación hasta que pueda ingerir líquidos porque por el momento no puede tomar nada”, comentó.

Asimismo, pidió que el caso no quede impune.

Les pido que esto no quede impune, que no sea un caso más, que mi hija no sea un número, una estadística, que sea una solución a lo que está viviendo Vallarta, no solamente mi hija”, señaló.

La madre de Daiana también solicitó a la ciudadanía proporcionar cualquier información que ayude a localizar al responsable.